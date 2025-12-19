'Fallout' convierte un elemento casi olvidado del videojuego en la clave de su temporada 2. Esto impulsará la trama de la serie y la volverá más inquietante

La segunda temporada de 'Fallout' arranca dejando claro que la llegada del Sr. House (Justin Theroux) no iba a ser un simple guiño para los fans del videojuego. Su primera aparición, en forma de flashback, no solo cambia por completo al magnate de RobCo, mostrándolo como una figura fría, calculadora y profundamente conspiranoica, sino que sitúa en el centro uno de los elementos más inquietantes de la temporada: un chip de control cerebral diseñado para someter la voluntad humana.

La escena es tan contundente como perturbadora y presenta a House probando el dispositivo, reforzando su obsesión por el control absoluto y su papel como uno de los grandes instigadores del apocalipsis nuclear. Una introducción poderosa, pero también desconcertante para quienes conocen bien 'Fallout: New Vegas', donde el personaje nunca estuvo ligado de forma directa a este tipo de tecnología.

Un chip de control mental

En 'Fallout: New Vegas', el Sr. House es un estratega distante, más interesado en manipular el futuro mediante cálculos, sistemas automatizados y pactos políticos que a través del control mental directo. De hecho, el uso de implantes capaces de dominar o incluso hacer explotar la cabeza de un sujeto no forma parte de su canon en el videojuego, lo que convierte esta decisión de la serie en una desviación notable.

El único precedente claro dentro de la franquicia se encuentra en 'Fallout 3', donde un personaje secundario conocido como el Cirujano experimenta con cerebros de supermutantes y necrófagos en la fábrica de triciclos Red Racer. La serie parece haber rescatado ese elemento menor del universo 'Fallout' y haberlo elevado a pieza clave de su narrativa, algo que queda claro por la atención que recibe el dispositivo en el estreno de la temporada.

Aunque el flashback sitúa al Sr. House como el posible inventor del chip, la serie deja entrever que quien realmente lo adopta como herramienta de poder es Hank MacLean (Kyle MacLachlan). En la línea temporal postapocalíptica, el padre de Lucy demuestra saber usar la tecnología y termina el episodio decidido a perfeccionarla, ampliando su rol de villano tras revelarse en la primera temporada como un supervisor secretamente amoral del Refugio 33.

Queda por ver si el interés de House por el control mental se mantendrá en el presente de la serie o si se trata de un experimento previo a la guerra que abandonó más adelante en favor de métodos menos invasivos, más cercanos a su versión del videojuego. En cualquier caso, 'Fallout' parece dispuesta a tomarse libertades creativas con uno de sus personajes más icónicos, una apuesta arriesgada que podría redefinir por completo su papel en la adaptación.

