Apenas acaba de estrenar su temporada 2 pero 'Fallout' ya ha presentado a uno de los personajes más importantes de la serie. Un fichaje clave que cambia las reglas

El estreno de la segunda temporada de 'Fallout' en Prime Video no ha perdido el tiempo y nada más comenzar, ha dejado claro desde su primera escena cuál va a ser una de sus grandes apuestas narrativas. Aquellos que conozcan bien el universo de los videojuegos en los que se basa se preguntaban cuándo aparecería el personaje interpretado por Justin Theroux, pero la respuesta no se ha hecho de rogar: el Sr. Robert House entra en escena desde el primer minuto, en un flashback preapocalíptico.

Aparece con todo su esplendor como magnate arrogante, brillante y profundamente inquietante, en un bar, rodeado de matones, y poniendo a prueba una tecnología de control mental que anticipa tanto su genio como su falta absoluta de escrúpulos. A partir de ahí, su sombra se proyecta sobre todo el episodio, introduciendo su conexión con New Vegas, su posible implicación en el origen del apocalipsis nuclear y la sugerente idea de que Cooper Howard (Walton Goggins) pudiera haber tenido la intención de matarlo antes del fin del mundo.

Un gran titiritero

Para quienes llegan a la serie sin haber jugado a los videojuegos, es posible que no conozcan al Sr. House, que en realidad es uno de los personajes más icónicos de toda la saga. Director ejecutivo de RobCo Industries y uno de los hombres más ricos del mundo antes de la guerra, House logró sobrevivir al holocausto nuclear gracias a la tecnología, prolongando su vida de forma antinatural y aislándose del mundo físico. En el videojuego, apenas se le ve como un cuerpo conectado a máquinas, gobernando New Vegas desde las sombras y de una manera fría y calculadora.

Sin embargo, la adaptación introduce algunos matices que pueden sorprender a los fans más veteranos. El uso de dispositivos de control mental, así como su aparente papel activo en los acontecimientos que conducen al apocalipsis, no encajan del todo con el House de 'New Vegas', un personaje que despreciaba profundamente el caos nuclear. Y a esto se le añade la insinuación de que hubo una relación previa con Cooper Howard antes del fin del mundo, un arco completamente nuevo que promete recontextualizar su figura y explorar facetas que el videojuego solo dejaba entrever.

Aun así, estos cambios no contradicen necesariamente el espíritu del personaje. Como figura central del poder económico y tecnológico del mundo preapocalíptico, House vivió muchas historias que nunca llegaron a contarse en los juegos. Un encuentro con un portavoz de Vault-Tec como Cooper Howard es perfectamente plausible, aunque no formara parte de su relato conocido. Además, la serie se sitúa en el año 2296, quince años después de los eventos de 'New Vegas', en un punto en el que el destino canónico de House no se aclara.

Y ese vacío narrativo es precisamente lo que permite a la serie jugar con el personaje con una mayor libertad. 'Fallout' aprovecha la ambigüedad del material original para expandir la historia del Sr. House y convertirlo en una figura aún más importante, capaz de conectar pasado, presente y futuro del universo postapocalíptico. Si la segunda temporada cumple lo que promete, Robert House no solo será un guiño para los fans del videojuego, sino uno de los grandes motores dramáticos de la serie.

