Un parque de atracciones poco cinematográfico. Por qué 'Avatar: Fuego y Ceniza' "se debería ver con las gafas de realidad virtual"

Reconozco que no aguanté 'Avatar: Fuego y ceniza'. Bueno, siendo honestos, ninguna de las películas de la saga. Pero, por suerte para los fans, estoy en desventaja, y a la mayoría de la crítica (al igual que la mayoría del público) le ha gustado. Por ejemplo, Alejandro G. Calvo, crítico de Sensacine, ya la ha visto y opina de ella en su nuevo vídeo que "es la mejor de las tres películas porque tiene más acción y más aventura". Eso sí, no quiere decir que salga contento.

Retorno a Pandora

Calvo tiene claro el motivo de esta fascinación por la película de James Cameron: "El cine nace en una barraca de feria, y de alguna forma James Cameron lo ha devuelto a esa barraca". O sea, un divertimento con el que fascinarse y dejarse llevar. Es más, afirma que "la experiencia es brutal. ¿Por qué? Porque es más que ir al cine, como ir a un parque de atracciones".

Es más, analizando el motivo por el que es algo que nunca has visto en tu vida, Calvo llega a una conclusión: "Es tal la sobredosis hiperrealista de esas imágenes imposibles que reconozco que hay un mecanismo de fascinación cuando lo estás viendo". Eso sí, también afirma, pidiendo disculpas a los fans de 'Avatar', que, pese a los colores, "lo que estás viendo es tan profundamente no cinematográfico y en parte es muy feo".

De hecho, lo que acaba diciendo es que la película no se debería disfrutar en IMAX con las gafas 3D, sino "con las gafas VR, ¿no? Y estar dentro de la película, porque es a lo que te invita toda esa ciencia ficción con esa imagen tan alterada, tan poco cinematográfica, tan extraña, tan de videojuego". En definitivas cuentas, "Esta estética, cuando la imagen es puro CGI, es decir, no hay nada real, acompaña mucho mejor. De alguna manera tiene más sentido que en una película donde de los actores sean de carne y hueso".

La polémica está servida, afirmando que "A mí me sigue pareciendo una experiencia, incluso física, tremenda. Es algo que que te que te aplasta, que te aplana mogollón. Va en contra de lo que yo entiendo como cine". No sale contento del todo, pero es lo que hay.

