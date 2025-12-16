En plena era del streaming, Suecia sigue fiel a una emisión televisiva navideña que paraliza al país entero gracias a este personaje de Disney

En un mundo donde todo se puede ver cuando a uno le da la gana, hay tradiciones que se mantienen casi por cabezonería colectiva. Mientras el resto del planeta decide qué ver en función del algoritmo de turno, hay países que, por unas horas, se olvidan del mando y se entregan a un ritual que no entiende de modas ni de plataformas. Y lo curioso es que funciona, año tras año, sin necesidad de reinventarse.

En Suecia, la tarde de Nochebuena tiene dueño desde hace décadas. Cada 24 de diciembre, a las tres en punto de la tarde, el país entero se sienta frente al televisor para ver el especial de 1958 'El Pato Donald y sus amigos te desean una Feliz Navidad'. Se emite en SVT, el principal canal público, y no es una reposición más, sino un auténtico acontecimiento nacional que se respeta casi como si fuera sagrado.

La fidelidad a este programa es tan fuerte que los datos impresionan incluso en plena era digital. Durante la emisión, el uso de datos móviles en Suecia cae alrededor de un 28 % y las llamadas a los servicios de emergencia se reducen en torno a un 16 %. No es que el país se apague, es que todo el mundo está a lo mismo, viendo al amigo de Mickey Mouse y compañía como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de que empezara la cena de Navidad.

El especial mezcla fragmentos clásicos de Disney, muchos de ellos con décadas a sus espaldas, pero ahí está la gracia. Para varias generaciones de suecos, este programa forma parte del recuerdo familiar, de la infancia y de una Navidad que no se entiende sin esa cita frente al televisor. No importa que hoy exista el streaming, el 4K o el consumo bajo demanda.

A esa hora, se ve lo que se ha visto siempre, y punto

Esta peculiar tradición ha llamado la atención de medios internacionales y se ha convertido en una de las curiosidades culturales más comentadas de Europa. Atlas Obscura lo explica con detalle, contextualizando cómo un personaje tan universal como el Pato Donald ha acabado siendo una pieza clave de la Navidad sueca, tanto, que la televisora más importante del país, ya lo ha anunciado como parte de su programación para el día 24 de diciembre.

Al final, lo que demuestra este ritual es que no todo tiene que evolucionar al ritmo de la tecnología. A veces, una emisión fija, un personaje gruñón de Disney y una hora concreta son suficientes para unir a todo un país. Y en Suecia, por mucho que avance el streaming, la Navidad sigue empezando cuando Donald Duck aparece en pantalla.

Foto de fantasticfacts.net

