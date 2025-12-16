Últimos días para ver en Netflix una de las películas más personales de Clint Eastwood. Un western crepuscular sobre la vejez y la redención

En la filmografía de Clint Eastwood hay títulos que funcionan como grandes hitos y otros que, sin hacer ruido, terminan revelándose como pequeñas confesiones personales. 'Cry Macho' pertenece a este segundo grupo.

Estrenada en 2021, cuando Eastwood ya rondaba los 90 años, la película se presenta como un western crepuscular que habla menos de heroicidades y más de cansancio, errores y segundas oportunidades. No es una historia de acción ni una revisión épica del mito del hombre americano, sino todo lo contrario: una mirada tranquila y consciente sobre lo que significa envejecer, cuidar de otros y aprender a soltar ciertas ideas que durante décadas parecían inamovibles.

Un western sobre el ocaso

Lejos del Eastwood duro y silencioso que todos conocemos y que marcó su carrera durante años, 'Cry Macho' muestra a un hombre agotado, vulnerable y consciente de sus propias contradicciones. Su personaje, Mike Milo, ya no es el típico cowboy invencible, sino alguien que mira hacia atrás con una mezcla de arrepentimiento y lucidez. La película se construye desde esa fragilidad, convirtiendo el viaje físico en un recorrido emocional mucho más interesante.

Uno de los grandes aciertos del filme es cómo desmonta, sin subrayados, la idea clásica de la masculinidad. El propio título funciona como ironía: aquí no hay una glorificación de la fuerza ni del dominio, sino una reflexión sobre el cuidado, la empatía y la posibilidad de aprender incluso cuando parece que ya es demasiado tarde. Aquí se deja que los silencios y las miradas digan más que cualquier discurso.

También destaca su tono casi de fábula. El viaje por México está envuelto en una atmósfera cálida y melancólica, donde los encuentros cotidianos pesan más que los grandes giros de guion. Es una película pequeña, deliberadamente modesta, que encuentra su fuerza en los detalles y en la relación que se va construyendo entre sus personajes.

'Cry Macho' funciona como una especie de resumen vital de su autor. Es una obra que habla de aceptar el paso del tiempo sin cinismo, de reconocer errores y de entender que la verdadera fortaleza no siempre está en resistir, sino en saber que cambiar está bien y es parte de la vida. Y ahora es un buen momento para verla, porque abandona Netflix el 20 de diciembre.

