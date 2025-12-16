Ha fallecido Héctor Alterio, pero siempre le recordaremos por este complejo drama rural que fue nominado al Óscar

Por si no fuese suficiente perder a Rob Reiner, de una manera especialmente traumática además, ayer se anunció también la terrible pérdida de una leyenda de nuestro cine, profundamente de aquí incluso con siendo originalmente de Argentina. Con 96 años falleció Héctor Alterio, una presencia inestimable de nuestra cinematografía.

Alterio es un apellido sinónimo de cine español gracias a su trabajo, y también el de su familia. El actor tomó roles de diferentes estaturas y diferentes géneros, trabajando con varios cineastas de gran calibre en momentos de transición clave para el cine español. De ahí salieron particulares obras como ‘El nido’.

Una relación inusual

Alterio deja una interpretación inolvidable en este drama rural de Jaime de Armiñán, que disecciona un intrincado personaje como extensión de determinados rincones de España. Acompañado en el reparto por una fantástica Ana Torrent, la película se puede ver en streaming a través de FlixOlé y de Movistar+.

Don Alejandro se ha convertido en un viejo arisco y solitario dentro de un pueblo de Salamanca, donde extraña todo el rato a su difunta esposa. No quiere trato con nadie, hasta que una joven de trece años llamada Goyita capta su atención, y posteriormente estimula su intelecto con interacciones fascinantes que serán miradas con suspicacias por el resto de la comunidad.

Armiñán es astuto en un planteamiento retorcido que pone en guardia con solo leerlo, poniéndonos como uno de los vecinos del pueblo. Llamar al personaje de la adolescente Goyita despierta también nuestros mayores prejuicios como espectadores, sólo para subvertirlos con un desarrollo platónico de una relación de respeto mutuo.

‘El nido’: cuestiones incómodas

‘El nido’ no es inconsciente de que entra en terreno incómodo, aunque no busca provocar por provocar. Sus desmanes bergmanianos intentan interrogar y explorar más que señalar, dejando que la bella química entre los actores sea el vector por el que empezar a comprender esta peculiar relación.

Torrent demuestra de nuevo ser uno de los mejores talentos jóvenes (y posteriormente talentos a secas) que ha pasado por una pantalla, pero el trabajo de Alterio termina de cristalizar las interesantes intenciones de la película. Una que consiguió trascender gracias a una nominación al Oscar a mejor cinta de habla no inglesa, muestra de la buena consideración que nuestro cine estaba alcanzando por aquella época gracias a la renovación propuesta por cineastas como Armiñán.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de drama en streaming