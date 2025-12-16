'Operación Triunfo 2025' proclama a su ganadora en una edición que ha perdido ya mucha esencia del concurso

Se ha cruzado la pasarela por última vez y Prime Video ha cerrado una nueva edición de 'Operación Triunfo' proclamando a su ganadora. Si bien gran parte de la audiencia tiene en Tinho su ganador moral, lo cierto es que con un 46.3% ha sido Cristina la que se ha proclamado vencedora de la última edición del reality musical.

Una gala en la que se daba el enfrentamiento definitivo entre los cinco finalistas. Los primeros en caer: Claudia Arenas (5ª) y Guille Toledano (4º). Posteriormente, tuvimos ese examen ya clásico de comprobar la evolución, con Cristina, Olivia y Tinho volviendo a interpretar el tema con el que se presentaron en la Gala 0 allá por septiembre. La que más convenció fue la más pequeña de la academia.

Concluye así un ciclo de tres meses de ensayos, vida en directo y galas; aciertos y errores que dejan una sensación de pérdida de la chispa que acompaña siempre a 'Operación Triunfo'. Algo curioso porque, precisamente, la idea de los productores era no tener ediciones cada año para no quemar el concurso. Pero si no lo han quemado, poco les ha faltado.

Más seguido, menos auténtico

Es cierto que si nos atenemos a cifras en redes sociales, visualizaciones en Youtube y demás métricas de "engagement", podemos ver que 'Operación Triunfo 2025' ha funcionado mucho mejor que la edición de 2023. Sin embargo, la sensación que da es la de una edición más confeccionada, más enfocada a la industria que de costumbre.

Una muestra es la evolución del perfil de concursante en estos 25 años, con la inmensa mayoría de los participantes de 2025 siendo jóvenes bastante preparados, con sus buenos años de formación musical en su gran mayoría y con los que, desde el principio, han buscado ya el producto.

Lo que no quiere decir que los concursantes no tengan su frescura y que puedan mantener joven un formato que ya acumula sus buenas cosechas. Sigue funcionando, sigue habiendo interés y sigue existiendo un gran poder de convocatoria (ahí están las multitudinarias firmas).

Por otro lado, sus defectos, los puntos débiles del concurso, los que se repiten una y otra vez (entre los líos de derechos musicales, las puestas en escena, jurados y demás) se han notado quizás más que de costumbre. Algo que invita a, al menos, pensar mucho en qué se quiere hacer en futuras ediciones.

