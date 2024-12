Qué fue de los ganadores de 'Operación Triunfo'. De desnudarse por dinero al éxito nacional

Mi primer contacto con 'Operación Triunfo' fue en los pasillos de mi instituto. De alguna manera había logrado vivir totalmente ajeno al fenómeno hasta que las clases empezaron a empapelarse con pósteres de David Bisbal y de Chenoa, cada gala era el programa más comentado en el patio y yo era el bicho raro, que no había pasado de Barricada y no entendía nada del fenómeno que se estaba gestando alrededor. "Será flor de un día", pensé en aquel 2001. Nostradamus me llamaban.

Cuando Amazon Prime Video apostó (y ganó) con 'Operación Triunfo 2023', supe que, en el fondo, el destino se estaba riendo de mí. Porque esta vez sí que lo vi -por trabajo más que otra cosa-, y pude entender, 22 años tarde, el fenómeno de los pósters, los fans de la noche a la mañana, los discos de las galas, los shippeos y la gira posterior con entradas carísimas en la que la mitad de los asistentes ya se han arrepentido en cuanto el hype por el programa ha pasado. Eso no quita para que algunos de los ganadores de 'OT' sean historia de nuestra cultura pop reciente. Otros, sin embargo, viven ocultos entre las sombras. ¡Hagamos un repaso por todos ellos para ver quién ha acabado triunfando y quien se ha quedado solo en la operación!

Rosa López ('OT 1')

Dejando de lado la gordofobia imperante en la época, todo el mundo quería a Rosa de España. Sí, efectivamente, el público recuerda más a Bisbal, Bustamente o Chenoa, pero Rosa tuvo el orgullo de representar a España en Eurovisión con aquel 'Europe's living a celebration', cuyo conocimiento o no detecta también lo cerca que estamos del Sintrom. A sus 43 años, Rosa ha hecho básicamente lo que le ha dado la gana en la música. Y bien que hace.

Su primer disco, 'Rosa', fue el sexto más vendido de 2002 con medio millón de copias, y en su día sus directos la convirtieron en la artista mejor pagada de toda España. Todos querían a Rosa. Bueno, más o menos: después de que tuviera que cancelar diez conciertos de su gira por una negligencia médica en sus cuerdas vocales, el segundo disco, 'Ahora', vendió 200.000 ejemplares. El siguiente, 'Ojalá', 50.000. Y a partir de ahí, cuando ya los miles de copias daban un poco igual, ha hecho la carrera que ha querido.

Hizo un disco compuesto totalmente por José Luis Perales ('Propiedad de nadie'), participó en concursos como 'Hit' y 'Mira quién baila', que ganó, o 'Tu cara me suena', en la que quedó quinta. Dio las campanadas en 13TV, se reunió con sus compañeros en la gira 'OT: El reencuentro' y hasta tuvo su propio reality de seis episodios titulado 'Soy Rosa'. Ahora acaba de sacar su décimo disco, '12 diamantes negros', donde ya no deja duda de que será siempre Rosa de España. La ganadorísima.

Ainhoa Cantalapiedra ('OT 2')

Aunque puede que de su edición nos suenen más Vega o Beth, Ainhoa fue la ganadora absoluta ante 10 millones de espectadores allá por 2002. El año siguiente sacó su primer disco, 'Esencia natural', que vendió 50.000 copias, pero su fama se evaporó cuando un accidente de tráfico le impidió empezar la gira que había prometido a sus fans. La mala suerte quiso que la promoción de su segundo disco, de 2004, 'Mi tiempo roto'... también se viera truncado por otro accidente de tráfico. Ya es mala leche.

Después de mirar durante mucho tiempo a los dos lados de la carretera al cruzar, su tercer disco, 'Imperfecta', lo puso directamente gratis en su página web con una estrategia transmedia interesante, y 30.000 personas se lo bajaron. Suficiente para seguir adelante, aunque fuera de manera más o menos secundaria en el mundo de la música. Además de sacar discos (el último, 'ADN', en 2014) ha participado en programas como '¡Qué tiempo tan feliz!' o 'Con T de Tarde', ha puesto banda sonora a la telenovela 'A que no me dejas'... y en 2022 participó en 'Supervivientes', siendo la tercera expulsada definitiva. ¡No se puede ganar siempre!

Vicente Seguí ('OT 3')

Es probable que hayas torcido el morro y preguntado "¿Quién?". No fue 'OT 3' una fábrica de estrellas precisamente. Vicente sacó tres discos (el último, 'Mirándote', en 2008), incluyendo un homenaje a Gardel. Ahora participa aún ahora en festivales de la canción internacionales y colabora normalmente en proyectos solidarios. En 2022 se retiró durante un tiempo por enfermedad, pero no os preocupéis, porque ya ha vuelto a las andadas. Puede que no sea el más mediático, pero sigue ahí, sobre todo en la Comunidad Valenciana. ¡Eh, ni siquiera todos los ganadores de este programa pueden decir que se dedican a la música!

Sergio Rivero ('OT 4')

'Operación Triunfo' pasó a Telecinco con éxito (más del jurado que de los concursantes), y en esta primera edición ganó Sergio Rivero, que enseguida sacó su primer disco, 'Quiero', y vendió más de 150.000 copias. Que no es poco precisamente. A lo largo de los años ha sacado tres más (uno de ellos, 'Quantum', mediante crowdfunding), consiguiendo una base de fans fiel que le permite seguir componiendo y cantando aquí y allí, recordando la época de 'OT' y volviendo a cantar a dúo con Edurne si hace falta. Sí, Edurne quedó sexta. ¿Cómo te quedas?

Lorena Gómez ('OT 5')

Aunque actualmente quizá sea más famosa por las revistas del corazón -su pareja es René Ramos, hermano de Sergio Ramos-, lo cierto es que se confió tanto en su primer disco (formado por versiones de temas internacionales) que incluso en Telecinco montaron una gala gigantesca para promocionarlo con Jennifer López, Edurne y La Quinta Estación. Fue el éxito deseado y le dio impulso para lanzar otro más, esta vez con versiones de bandas sonoras.

A partir de ahí, hemos sabido de ella a cuentagotas: quedó tercera en el programa clasificatorio a Eurovisión, participó en '¡Qué tiempo tan feliz!' como cantante, acabó como actriz en la telenovela 'El rostro de la venganza', tuvo una canción escogida como canción de Tour de Francia ('Indomable'), quedó tercera en 'Tu cara me suena', cantó una canción para la película 'Wish' y lanzó un nuevo álbum, 'Me vuelvo a la vida', en 2023. Le ha dado tiempo a aparecer en cosas tan dispares como 'Amar es para siempre' o 'Mediafest night fever'. Porque mocatriz se hace, no se nace.

Virginia Maestro ('OT 6')

Virginia era la gran favorita de Risto Mejide en su edición más polémica, donde no le importaba dar de lado a todos los demás para protegerla a ella y su voz. Al terminar, y como manera de desentenderse un poco de 'OT', se cambió el nombre artístico a Labuat y publicó su primer disco, compuesto por Mejide y producido por The Pinker Tones. Fue tal bombazo que acabó incluso siendo telonera de Beyoncé, pero para su segundo disco dio un giro de 180 grados: ni Risto, ni Pinker Tones, ni leches.

En 'Dulce hogar' decidió tomar su música por los cuernos volviéndose co-productora de sus propias canciones con cierto éxito acumulado (acabó tocando conciertos en Londres, por ejemplo). Tras su tercer disco, 'Night & Day', abandona el nombre de "Labuat", vuelve a ser Virginia Maestro, se marcha de Sony y hace un crowdfunding para financiar su cuarto trabajo. A partir de aquí, su fama se vuelve mucho más de nicho, pero lo suficiente para poder seguir dedicándose a lo que hace sin tener que prostituir su estilo particular. Sigue girando por toda España y grabando sus discos en Nashville con el productor que le da la gana. Y visto lo visto, ni tan mal.

Mario Álvarez ('OT 7')

La primera edición de 'Operación Triunfo' que bajó del 20% de share de media dio un vencedor, pero ninguna cara conocida a posteriori. Álvarez lanzó un disco de pop latino, 'Voy a ser yo', pero ahí se acabó la cosa. Ha seguido sacando música de tanto en cuando, pero desde 2014 se dedica casi en exclusiva a presentar el programa 'Orquesta Principado Siglo XIX' de la televisión local de Asturias, además de hacer gira junto a la Orquesta Panorama. Pues claro que sí, hombre, lo importante es estar a gusto con uno mismo.

Nahuel Sachak ('OT 8')

¿Os acordáis de que hubo un 'Operación Triunfo' en 2011 presentado por Pilar Rubio? Pues debéis ser los únicos. El formato estaba tan quemado que su media de share fue del 13,9% y tuvieron que acelerar la gala final. En cinco programas se fundieron todo el reality después de poner a 12 concursantes como finalistas. ¿Y quién ganó? Nahuel Sachak, músico paraguayo que después del éxito se dedicó a cobrar 1500 euros por unos conciertos en los que acababa desnudándose en el escenario y regalando su camiseta mojada a la chica que mejor bailara. Sigue dedicándose hoy por hoy a la música, pero se puede considerar como el más roto de todos los juguetes rotos de 'Operación Triunfo'.

Amaia Romero ('OT 9')

Con el cambio de cadena y tras dejar descansar el formato seis años, volvió a ser un bombazo, sobre todo en redes sociales. De hecho, a nivel de estrellas, 'OT 9' es el que más puede acercarse al primero: Aitana, Ana Guerra, Miriam Rodríguez... Pero ninguna como Amaia, que a lo largo de los años ha cultivado su particular voz haciendo lo que ha querido (de manera, eso sí, muy medida), desde participar en canciones de Carolina Durante hasta hacer un videoclip en 'La Revuelta'.

Empezó cantando en Eurovision con su novio de la época, Alfred, y cantando allá donde la han requerido, desde los Goya hasta U2 o Alizzz, conociendo la industria desde dentro. Acabó cristalizando en el disco 'Pero no pasa nada', del que incluso hizo un making of largo que acabó en Prime Video. Y después... bueno, de una manera o de otra todos conocemos a Amaia. Fue una de las actrices de Stella Maris en 'La mesías', ha tenido otro éxito con el disco 'Cuando no sé quién soy', ha colaborado con Rigoberta Bandini, Los Javis (en 'Paquita Salas') o Samantha Hudson... En fin, una de las artistas más completas y quizá la cantante más relevante que jamás ha ganado 'Operación Triunfo'. Y no son pocos precisamente, como estaréis comprobando. Lo creas o no, aún nos quedan tres.

Famous Oberogo ('OT 10')

Famous, pese a su nombre y lo que prometía, se ha quedado un poco a medio gas. Nunca llegó a sacar disco propio (aunque sí varias canciones), pero sí ha ido picando aquí y allá, incluyendo su propio programa en Mediaset. Por ejemplo, desde 2022 hasta este mismo año aceptó el papel de Simba en 'El rey león', el musical de la Gran Vía de Madrid, y aunque un accidente le ha dejado fuera de circulación durante meses, promete ahora volver por todo lo alto. Dado que su edición terminó en 2018, aún tiene tiempo para reinventarse.

Nia Correia ('OT 11')

Fue la ganadora del 'OT' menos visto de la historia (12,2% de share y apenas 1.655.000 espectadores de media) pero eso no ha impedido que Nia sea una de las pocas ganadoras que es reconocible solo con el nombre. Solo ha sacado un EP, 'Cuídate', y un disco, 'PaloSanto', al que no le fue mal en ventas (teniendo en cuenta lo renqueante que va el formato físico actualmente), pero es más conocida por sus participaciones en 'Tu cara me suena' (donde quedó subcampeona), 'Factor X', 'Tú sí que vales' y, coincidiendo con Famous, haciendo de Nala en 'El rey león'. ¡Y además este año la podremos ver por tercer año consecutivo dando las Campanadas de las Islas Canarias en La 1! Nada mal para ser la edición de 'OT' que no le interesó a nadie, ¿no?

Naiara Moreno ('OT 12')

El último 'Operación Triunfo', el emitido por primera vez en streaming a través de Amazon Prime Video, lo ganó, como a estas alturas sabe media España, Naiara. En los diez meses que han pasado desde entonces no le ha dado tiempo a mucho más: lanzó una canción para los Juegos Olímpicos, una colaboración con Abraham Mateo y, de momento, poco más. Tiempo al tiempo, que en 2025 tendremos una nueva edición, nuevas estrellas de polispán y nuevos juguetes rotos que intentar arreglar. Así es 'Operación Triunfo', al fin y al cabo.

