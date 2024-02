'Tu cara me suena', lista oficial de concursantes y todo lo que sabemos de la temporada 11 del concurso de Antena 3

Las noches de los viernes suelen estar reservadas para los concursos estrella de Antena 3. 'Tu cara me suena' es uno de los que, incluso más de 10 años después, sigue funcionando bien en su parrilla (aunque la anterior edición cerrara con la final menos vista de su historia) y esto es todo lo que sabemos de la temporada 11 hasta la fecha. Iremos actualizando con las novedades.

Formato

Desde su estreno en 2011, el formato no ha experimentado casi ningún cambio en su mecánica (de hecho, los spin offs como 'Tu cara no me suena todavía' o 'Mini' no pasaron de una solo temporada): el concurso presenta a un grupo de famosos que intentarán imitar a diversos cantantes.

En cada gala, los concursantes realizan una actuación musical imitando al artista que se les asignó la semana pasada. El jurado las puntúa, luego se suman las votaciones del público en plató y el concursante más votado gana la gala y un premio monetario para una ONG. No hay eliminaciones, los puntos se van acumulando hasta la final y los finalistas serán los que estén arriba de la clasificación.

Presentador y jurado

Un año más, Manel Fuentes repetirá como presentador y es de esperar que también lo haga el jurado, compuesto desde hace varias temporadas por Lolita Flores, Ángel Llácer, Carlos Latre y Chenoa.

Concursantes

Por el momento, estos son los concursantes confirmados para la nueva edición:

David Bustamante (42 años), cantante, finalista de la temporada 1 de 'Operación Triunfo', exconcursante de 'El desafío', 'Bailando con las estrellas' y 'Masterchef Celebrity', jurado de programas como 'El número uno' o 'Tu cara me suena mini'.

Raquel Sánchez Silva (51 años), periodista y presentadora de programas como 'Pekín Express', 'El conquistador', 'Maestros de la costura', 'Falso amor', 'Supervivientes' o 'Supernanny'.

Valeria Ros (38 años), cómica y presentadora de programas como 'Zapeando', 'FBOY Island España' y 'Akelarre', y exconcursante de concursos como 'Family Feud' y 'El puente de las mentiras'.

Fecha de estreno

Todavía no hay fecha de estreno oficial pero, teniendo en cuenta que Antena 3 está anunciando ya sus concursantes, es de esperar que se estrene en esta primera mitad de 2024, seguramente una vez concluya la temporada 4 de 'El desafío'.

