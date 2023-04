Las mejores películas en Netflix de 2023 (por ahora)

Ya se han consumido varios meses del año, por lo que es inevitable ir haciendo un primer repaso a la cosecha televisiva y cinematográfica del año. En el caso de Netflix ya compartimos una lista con las mejores series de la plataforma durante lo que llevamos de 2023 y ahora toca hacer una parada en las mejores películas de Netflix en 2023 hasta ahora.

Las mejores películas de Netflix estrenadas en 2023

Como siempre sucede en estos casos, el criterio de selección han sido mis preferencias personales, por lo que solamente he incluido aquellas películas que ya haya podido ver y que me hayan gustado lo suficiente como para incluirlas aquí. Eso ha hecho que se queden fuera títulos que no están mal como 'Eres tú', 'Infiesto', 'Luther: Cae la noche' o 'La gente como vosotros', pero que tampoco me vuelven especialmente loco.

También os recuerdo que podéis echar la vista atrás en nuestras listas a las mejores películas de Netflix de 2022, la del mejor cine de la plataforma en 2021, la de las mejores series de Netflix de 2022 o de las mejores ficciones televisivas de la plataforma en 2021. Y quizá os interese este repaso a las mejores miniseries de toda la historia de Netflix. Sin más que añadir, vamos con las elegidas de hoy:

'Boksoon debe morir' ('Kill Bok-soon')

Dirección: Byun Sung-hyun. Reparto: Jeon Do-yeon, Sol Kyung-gu, Kim Si-a, Lee Jae-wook, Esom, Koo Kyo-hwan

Un thriller de acción coreano que balancea la historia de una mujer perfecta como asesina a sueldo, la mejor en su profesión, pero que tiene más problemas a la hora de ejercer como madre de su hija adolescente. Con grandes escenas de acción, funciona mejor cuando el toque cómico tiene algo más de presencia -genial la escena inicial de presentación-, pero incluso cuando se atasca un poco sigue resultando bien entretenida.

Crítica de 'Boksoon debe morir'

'Fenómenas'

Dirección: Carlos Therón. Reparto: Belén Rueda, Gracia Olayo, Toni Acosta, Emilio Gutiérrez Caba, Miren Ibarguren

Una curiosa mezcla de comedia y terror tomando como base una singular asociación real española. Es curioso que no especialmente divertida y tampoco llega a dar nunca miedo, pero la mezcla tiene mucho más encanto de lo esperado, en buena medida por el buen trabajo de sus tres protagonistas y la química que demuestran en pantalla.

Crítica de 'Fenómenas'

'La elefanta del mago' ('The Magician's Elephant')

Dirección: Wendy Rogers. Reparto vocal: Noah Jupe, Mandy Patinkin, Natasia Demetriou, Benedict Wong, Miranda Richardson, Aasif Mandvi

Una simpática película animada con la que Netflix sigue intentando hacerse un hueco entre los seguidores de este tipo de producciones. Es entretenida, tiene buenas intenciones y se ve con agrado, pero tampoco esperéis nada revolucionario o brillante. Aquí lo que encontraréis es una efectiva película de corte familiar con un buen toque de ternura. Ni más, ni menos.

'Narvik'

Dirección: Erik Skjoldbjaerg. Reparto: Kristine Hartgen, Carl Martin Eggsbø, Cristoph Gelfert Mathiesen, Henrik Mestad

En su Noruega natal se vio en cines, pero en el resto del mundo esta notable película se distribuyó de forma exclusiva a través de Netflix. Su historia gira alrededor de la primera derrota de los nazis en la II Guerra Mundial y ofrece un estimulante acercamiento a un incidente no especialmente conocida de esa terrible contienda, las dificultades para moverse entre dos bandos enfrentados y las consecuencias de ello.

'Re/Member'

Dirección: Eiichirô Hasumi. Reparto: Kanna Hashimoto, Gordon Maeda, Maika Yamamoto.

Otro estreno exclusivo de Netflix fuera de su país natal, pues en Japón se lanzó en cines varios meses antes de su debut en streaming. Mezclando bucles temporales, terror y relato juvenil, es verdad que hay algunas decisiones que resultarán chocante para el público, pero este extraño cóctel funciona la mayor parte del tiempo y le permite adquirir unos matices únicos.

Crítica de 'Re/Member'

'Ruido'

Dirección: Natalia Beristain. Reparto: Julieta Egurrola, Teresa Ruiz, Kenya Cuevas

Un potente drama sobre la triste realidad de las personas desaparecidas en México a través de la historia de una madre que no cesa en su empeño de localizar a su hija. Terrorífica por momentos -esa escena el autobús-, sólida en todo momento y sin miedo a indagar en un tema incómodo, hay mucho que celebrar aquí, pero justo es reconocer que lo mejor de la función es la excelente interpretación de Julieta Egurrola.

Crítica de 'Ruido'

