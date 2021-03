Las mejores películas de Netflix en 2021 (por ahora)

Los estrenos cinematográficos siguen manteniendo un ritmo mucho más bajo de lo habitual por las circunstancias actuales, pero la pandemia de coronavirus no ha hecho que Netflix baje su ritmo de lanzamiento. De hecho, prometió una nueva película como mínimo cada semana y va cumpliendo esa promesa.

A continuación vamos a repasar las mejores películas películas de Netflix en 2021, aquellas películas realmente suyas, ya lo fueran desde antes de rodarse o compradas posteriormente. Como es lógico, iremos actualizando el artículo a medida que lleguen nuevos largometrajes reseñables a la plataforma o si recuperamos alguna que se nos haya pasado por alto. Sin más que añadir, os dejo con ellas:

'Bajocero'

Un poderoso thriller liderado por unos estupendos Javier Gutiérrez y Karra Elejalde, quienes además están muy bien acompañados en el reparto. Es una película en la que su director Lluís Quílez potencia la tensión por encima de todo para atrapar al espectador y no soltarle hasta que llega su impactante desenlace. Es cierto que hay algún detalle no especialmente verosímil, pero nada que sobresalga respecto a otras propuestas similares.

Crítica en Espinof

'Fragmentos de una mujer'

Un drama algo desequilibrado, ya que sus primeros 20-25 minutos son sensacionales, sobre todo la extensa e intensa escena de parto, para luego no terminar de dar nunca con la tecla que está buscando. Eso no quita para que el trabajo de Vanessa Kirby sea excelente también entonces, sin olvidarnos tampoco de las más que estimables aportaciones de Ellen Burstyn o Shia LaBeouf.

Crítica en Espinof

'La excavación'

Sería mejor película de no haber incluido una subtrama romántica protagonizada por Lily James que desequilibra lo que hasta entonces era un notable drama histórico apoyado en la peculiar relación que surge entre los personajes interpretados por Ralph Fiennes y Carey Mulligan, siendo además una propuesta muy cuidada en todos loas aspectos salvo en esa apuntada debilidad.

Crítica en Espinof

'Malcolm y Marie'

Una montaña rusa de emociones sobre la complicada noche de una pareja que llega a casa poco después de que él se olvidara de mencionara a ella en los agradecimientos al recoger un premio. Un toma y daca constante muy bien escrito pro Sam Levinson, quien también sabe esquivar los problemas habituales a ambientar algo en un único escenario, pero donde los que realmente brillan sobre John David Washington y, sobre todo, Zendaya.

Crítica en Espinof

'Moxie'

Amy Poehler regresa como director con una película adolescente sobre el empoderamiento femenino y la necesidad de no aceptar las cosas como son cuando se basan en una cultura tóxica. Quizá le falta profundizar un poco más en algo de lo que propone, pero se ve en todo momento con interés, cuenta con un bien elegido reparto y sabe cómo ir navegando entre lo cómico y lo dramático con soltura.

Crítica en Espinof

'Punto rojo'

El thriller sobre una pareja que no pasa por su mejor momento y cómo tienen que hacer lo posible para esquivar un peligro de muerte concretado con ese punto rojo que da título a la película. Una cinta que sabe cómo jugar con las expectativas del público para sorprenderle y añadir una dimensión totalmente diferente a lo que creíamos estar viendo. De que uno se crea o no eso depende sobremanera lo que uno vaya a disfrutar con esta intensa propuesta.

Crítica en Espinof

Los próximos estrenos más esperados

Obviamente, falta todavía 2021 y en Netflix no van a bajar el ritmo de lanzamientos. Entre los próximos estrenos sobresalen títulos como 'Patrulla Trueno', la película de superhéroes con Melissa McCarthy y Octavia Spencer, 'La mujer en la ventana', adaptación del best seller protagonizada por Amy Adams, Julianne Moore y Gary Oldman, 'Ejército de los muertos', regreso al cine zombi de Zack Snyder, o 'The Last Mercenary', la primera comedia de acción de Jean-Claude Van Damme para la plataforma.

Además, entes de que 2021 llegue a su fin deberíamos ver también títulos tan esperados como 'Chicken Run 2', espera secuela del primero largometraje de Aardman, 'Red Notice', la película de acción que reúne a Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds, la nueva versión de 'Pinocho' en animación stop-motion de Guillermo del Toro, 'The Guilty', remake de la cinta homónima danesa que cuenta aquí con un guion de Nic Pizzolatto y un reparto encabezado por Jake Gyllenhaal y Ethan Hawke, o 'Blonde', el biopic de Marilyn Monroe protagonizado por Ana de Armas.