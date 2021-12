Las 18 mejores películas de 2021

Acaba otro año de cine. Un 2021 intenso, de nuevo marcado por la pandemia pero donde hemos recuperado cierta normalidad, y que nos ha dejado grandes películas. Mientras averiguamos cómo pasar otra Navidad en compañía del virus, es momento de repasar la cosecha cinematográfica de los últimos doce meses.

A continuación vais a encontrar una selección del mejor cine estrenado en España desde el 1 de enero al día de hoy (22 de diciembre de 2021), tanto en salas como en plataformas. Son los títulos favoritos de quien os escribe, Juan Luis Caviaro, por tanto a responde a mi criterio y no al del resto de equipo de Espinof; otro día os dejaremos la lista con la opinión de todos los editores, como de costumbre. Sin más, os animo a dar un paseo por 18 obras que me han alegrado el año:

Otra ronda (Druk, 2020)

Dirección: Thomas Vinterberg. Reparto: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang, Susse Wold, Maria Bonnevie...

Solo por la secuencia final ya se ha ganado un puesto entre las películas más memorables del año. Un original punto de partida con un reparto espléndido y un cineasta dándolo todo por rendir homenaje a su hija. Diría que es casi necesaria para cualquier adulto con un mínimo de inquietud sobre cómo vivir la vida.

Crítica de 'Otra ronda' en Espinof

Nadie (Nobody, 2021)

Dirección: Ilya Naishuller. Reparto: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Paul Essiembre, J.P. Manoux...

Una de las películas más divertidas y disfrutables del año. Aquí no hay reflexión alguna, solo un inesperado y carismático héroe de acción que decide que ya está harto. Violenta y filmada con estilo, es una opción ideal para un día de mierda.

Crítica de 'Nadie' en Espinof

Los Mitchell contra las máquinas (The Mitchells vs. the Machines, 2021)

Dirección: Michael Rianda y Jeff Rowe. Reparto (voces v.o.): Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Eric André, Olivia Colman, Fred Armisen...

Quizá la mejor película familiar del año. Solemos usar "joya" cuando nos ha encantado una película de animación y a veces puede parecer que ya es un tópico y que lo decimos por inercia. Aquí encaja de maravilla. Diversión y emoción para todos los públicos.

Crítica de 'Los Mitchell contra las máquinas' en Espinof

Psycho Goreman (2020)

Dirección: Steven Kostanski. Reparto: Matthew Ninaber, Rick Amsbury, Adam Brooks, Stacie Gagnon, Nita-Josee Hanna...

Menos correcta que la anterior pero igualmente divertida y familiar. De esa clase de propuestas que eran populares hace décadas, donde la fantasía y el terror se dan la mano con historias para niños. Aquí vais a descubrir a uno de los monstruos más adorables de los últimos años. La falta de medios se compensa con ingenio y cachondeo.

Crítica de 'Psycho Goreman' en Espinof

Un lugar tranquilo 2 (A Quiet Place. Part II, 2021)

Dirección: John Krasinski. Reparto: Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, Djimon Hounsou...

Una secuela ejemplar. Más espectáculo para seguir explorando la historia pero sin perder la esencia del mundo y los personajes que tuvieron éxito en la anterior entrega. Un entretenimiento de horror que también podría servir para una tarde en familia. Recuerda al Spielberg de 'La guerra de los mundos' y 'Parque jurásico'.

Crítica de 'Un lugar tranquilo 2' en Espinof

Jinetes de la justicia (Retfærdighedens Ryttere, 2020)

Dirección: Anders Thomas Jensen. Reparto: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Gustav Lindh, Roland Møller, Nicolas Bro, Andrea Heick Gadeberg...

Mikkelsen vuelve a aparecer en esta lista con otro título imprescindible. Una inspirada mezcla de comedia y drama que tiene uno de los mejores grupos de personajes del año, unos amigos que deciden aplicar su propia ley por una vez en la vida. Una película que te alegra el día, recomendable para todos los que alguna vez han participado en grandes planes infalibles.

Crítica de 'Jinetes de la justicia' en Espinof

Borrar el historial (Effacer l'historique, 2020)

Dirección: Benoît Delépine y Gustave Kervern. Reparto: Blanche Gardin, Corinne Masiero, Denis Podalydès, Denis O'Hare, Benoît Poelvoorde...

En una línea similar, pero con más mala leche, nos encontramos a otros personajes que se han cansado de la vida lamentable que están llevando e intentan huir de ella aplicando su propia ley. Esta venganza patética contra Internet y la modernidad es tan incómoda e hilarante como apropiada.

Crítica de 'Borrar el historial' en Espinof

Luca (2021)

Dirección: Enrico Casarosa. Reparto (voces v.o.): Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Maya Rudolph, Jim Gaffigan...

El estudio Pixar tiene un problema: igualar la grandeza de sus producciones más imaginativas. Aquí podría decirse que estamos ante una de sus obras menos logradas, sin embargo, comparada con el resto del cine estrenado en 2021, nos encontramos con una preciosa historia de amistad llena de humor y emoción. Una gozada para todos los públicos.

Crítica de 'Luca' en Espinof

El escuadrón suicida (The Suicide Squad, 2021)

Dirección: James Gunn. Reparto: Idris Elba, Margot Robbie, Michael Rooker, David Dastmalchian, John Cena, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Juan Diego Botto, Peter Capaldi, Viola Davis...

La demostración de que las películas "de superhéroes" no son todas iguales. A veces es posible detectar la mirada de un autor detrás de estas adaptaciones de cómics destinadas a hacer taquilla, y por suerte, Gunn tuvo libertad suficiente de Warner y DC para crear una divertidísima y violenta comedia de acción para mayores de 18 años con un entrañable grupo de "raros". Tiene momentazos memorables.

Crítica de 'El escuadrón suicida' en Espinof

Annette (2021)

Dirección: Leos Carax. Reparto: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Kiko Mizuhara, Natalie Mendoza...

La esperada vuelta de Carax no defraudó. Comedia, romance, fantasía, horror y musical se dan la mano en un hermoso cuento que retuerce las expectativas para ofrecernos un descenso al infierno mientras habla de la ambición y el amor. Una apuesta arriesgada que triunfa.

Crítica de 'Annette' en Espinof

Dune (2021)

Dirección: Denis Villeneuve. ​Reparto: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa...

Seguramente, la superproducción más potente del año. Tras atreverse a continuar un clásico intocable con 'Blade Runner 2049', Villeneuve se confirma como el nuevo Nolan con otro drama espectacular, la primera parte de una adaptación que parecía maldita. Una de esas impresionantes fantasías que solo son posibles con todo el dinero del mundo.

Crítica de 'Dune' en Espinof

Sin tiempo para morir (No Time To Die, 2021)

Dirección: Cary Joji Fukunaga. ​Reparto: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana De Armas, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Ralph Fiennes, Christoph Waltz...

Otro de los grandes espectáculos que necesitaba el cine para recuperar a un público entregado a las plataformas, y con los que Hollywood ha reanimado la taquilla. Fukunaga también parece inspirado por el cine de Nolan (la música de Hans Zimmer tiene parte de culpa) en esta dramática entrega de 007 que cierra la etapa de Craig. El resto de la película no está a la altura de un arranque extraordinario pero este James Bond es puro entretenimiento y tiene momentos muy emocionantes.

Crítica de 'Sin tiempo para morir' en Espinof

Titane (2021)

Dirección: Julia Ducournau. ​Reparto: Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Dominique Frot, Nathalie Boyer, Myriem Akheddiou...

Si solo tuviera que elegir una película de 2021, me decantaría por esta obra de Ducournau, la ganadora de la Palma de Oro en Cannes. Inclasificable, libre, explosiva y hechizante, este enérgico cruce de géneros logra crear su propia identidad con una historia de amor absolutamente arrebatadora. No hay otra película igual.

Crítica de 'Titane' en Espinof

Lamb (Dýrið, 2021)

Dirección: Valdimar Jóhannsson. Reparto: Noomi Rapace, Hilmir Snaer Gudnason, Björn Hlynur Haraldsson...

Inesperadamente, Cannes 2021 fue un festival marcado por el género fantástico donde descubrimos a pequeñas criaturas extraordinarias. Tras Annette y Titane, aquí conocemos a un corderito muy especial que se convierte en el principal conflicto de un thriller dramático que se cuece a fuego lento. Solo por algunas imágenes increíbles, ya merece estar en esta lista.

Crítica de 'Lamb' en Espinof

La crónica francesa (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, 2021)

Dirección: Wes Anderson. ​Reparto: Léa Seydoux, Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Owen Wilson, Elisabeth Moss, Saoirse Ronan, Liev Schreiber, Bill Murray...

Un encantador puñado de relatos con el inconfundible sello de su autor, que reúne uno de los elencos más impresionantes del año. Si las películas fueran platos de comida, aquí estaríamos ante un sofisticado postre de un chef estadounidense nostálgico y burlón inspirado por la cocina francesa. Cabe cuestionar la originalidad de Anderson pero a mí me conquista su estilo; sigo disfrutando con las aventuras de sus excéntricos personajes.

Crítica de 'La crónica francesa' en Espinof

Petite Maman (2021)

Dirección: Céline Sciamma. ​Reparto: Gabrielle Sanz, Joséphine Sanz, Nina Meurisse, Margot Abascal, Stéphane Varupenne...

Tras enamorarnos con 'Retrato de una mujer en llamas', Sciamma regresa con un trabajo más sencillo aunque igualmente cargado de sensibilidad, emoción y estilo. Un original cuento fantástico cuya apariencia esconde un drama que toca el alma; consigue hablar de muchas cosas de forma sutil, apoyándose en la naturalidad de dos pequeñas actrices totalmente adorables.

Crítica de 'Petite Maman' en Espinof

El caballero verde (The Green Knight, 2021)

Dirección: David Lowery. ​Reparto: Dev Patel, Alicia Vikander, Barry Keoghan, Joel Edgerton, Sean Harris...

Pasamos de la elegancia sutil a la épica fantástica con otra de las películas inolvidables de 2021. El mito artúrico se convierte en el escenario de un viaje de madurez lleno de aventura y horror. Una experiencia alucinante donde la belleza de las imágenes y la atmósfera de cuento navideño logran transportar a un mundo mágico.

Crítica de 'El caballero verde' en Espinof

La ruleta de la fortuna y la fantasía (Guzen to sozo, 2021)

Dirección: Ryûsuke Hamaguchi. ​Reparto: Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Katsuki Mori, Fusako Urabe, Aoba Kawai...

Acabamos con una de las dos películas que ha presentado este año Hamaguchi, un autor que me tiene enganchado. Su otro trabajo, 'Drive my Car', es mi otro gran flechazo de 2021 junto a 'Titane', pero todavía no ha llegado a las salas españolas más allá de festivales. Así que en su lugar os recomiendo este largometraje, también formado por pequeñas historias, como el de Anderson, donde presenta a unos personajes que buscan el amor en diferentes formas. Conectar de verdad con otros, relaciones especiales, apasionadas y significativas. Una búsqueda que puede frustrar pero que merece la pena. Esa magia existe. Como el gran cine que inspira, que anima a disfrutar de la vida.

Crítica de 'La ruleta de la fortuna y la fantasía' en Espinof