Globos de Oro 2022: todas las películas y series nominadas que puedes ver en Netflix, Amazon, HBO Max, Disney+, Apple TV+ y Movistar+

Ahora que tenemos sobre la mesa la enorme lista de nominados a la 79ª edición de los Globos de Oro, es el momento de ponernos al día antes de preparar nuestras quinielas de cara a una entrega de premios que se realizará el próximo 9 de enero de 2022 —sin emisión en NBC, todo sea dicho—.

Si aún tenéis pendiente ver algunas de las múltiples candidatas a amasar algún premio, a continuación os traemos una lista con todas las que están disponibles en plataformas de streaming para que podáis disfrutarlas a golpe de click.

Cine

'El poder del perro'

Arrancamos con una de las cintas mejor posicionadas de cara a la ceremonia: la magnífica 'El poder del perro' de Jane Campion. Una deconstrucción del western para enmarcar protagonizada por Benedict Cumberbatch que ha arañado la friolera de siete nominaciones, incluyendo la de mejor película dramática.

Disponible en Netflix

'Tick, Tick... Boom!'

Esta adaptación del libro de Jonathan Larson le ha servido a Lin-Manuel Miranda para hacerse con la nominación a la mejor película de comedia o musical, y a Andrew Garfield para postular a mejor actor del año. Nada mal para un debut, pero esto es lo que pasa cuando tienes tanto talento.

Disponible en Netflix

'Los ojos de Tammy Faye'

La siempre fantástica Jessica Chastain ha conseguido rascar una nominación a la mejor actor principal de drama gracias a este biopic en el que da vida la telepredicadora Tammy Faye Bakker bajo la dirección de Michael Showalter.

Disponible en WOW

'El canto del cisne'

Mucho ojo, porque este debut en clave sci-fi de Benjamin Cleary está entre las mejores películas del año. Su premisa, su puesta en escena, su emotividad, su delicadeza y las descomunales interpretaciones de Naomie Harris y Mahershala Ali —este último nominado al Globo de Oro, y con razón— la avalan.

Disponible en Apple TV+

'Annette'

Tras triunfar en el Festival de Cannes, en el que se postuló como el mejor director del año, el inclasificable Leos Carax se ha colado en los Globos de Oro gracias a su 'Annette' y a la interpretación de Marion Cotillard.

Disponible en Filmin

'Cruella'

Otra de las grandes estrellas actuales que podría llevarse un galardón a casa es Emma Stone, cuya interpretación en 'Cruella' eleva al último remake en acción real de un clásico animado de la factoría Disney.

Disponible en Disney+

'Claroscuro'

'Claroscuro'; otro debut en la dirección, en este caso de Rebecca Hall —que ha dado el salto de delante a detrás de las cámaras—, ha propiciado que Ruth Negga opte a un Globo de Oro a la mejor actriz de reparto. No es la candidata más fuerte, pero la mención es más que merecida.

Disponible en Netflix

'Luca'

Como no podía ser de otro modo, lo último de la prestigiosa Pixar se encuentra entre los largometrajes nominados a la mejor película de animación del año. Otra cosa no, pero este encantador coming of age estrenado bajo el título de 'Luca' tiene la calidad suficiente como para alzarse como la triunfadora de la noche.

Disponible en Disney+

'Raya y el último dragón'

También dentro de la categoría de mejor película de animación encontramos a 'Raya y el último dragón'; un fantástico relato animado que demuestra una vez más el tremendo poderío formal y narrativo que atesora la casa Disney.

Disponible en Disney+

'Fue la mano de Dios'

Lo nuevo del maestro Paolo Sorrentino nos sumerge en la Nápoles de los años ochenta con la habitual calidad técnica y narrativa de su máximo responsable; virtud que ha hecho que 'Fue la mano de Dios' opte al Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa.

Disponible en Netflix

Series

'Lupin'

Esta versión contemporánea del mítico ladrón de guante blanco creada por George Kay y Françouis Uzan ha permitido a Netflix hacerse con otro par de nominaciones: las de mejor serie dramática y mejor actor —esta última para un Omar Sy que vuelve a derrochar talento y carisma—.

Disponible en Netflix

'The Morning Show'

Tras una primera temporada sobradamente exitosa que cosechó un buen puñado de nominaciones y algún que otro premio en el curso televisivo 2019/2020, la serie de Jay Carson para Apple TV+ vuelve a la carga con cuatro candidaturas, incluyendo las de mejor serie dramática y mejor actriz.

Disponible en Apple TV+

'Pose'

Creada a seis manos entre Ryan Murphy, Nelson Cragg y Silas Howard, este drama ochentero titulado 'Pose' vuelve a posicionarse entre las series más destacadas de la temporada de premios con su tercera entrega. Este 2021 opta a los Globos de Oro a la mejor serie dramática, al mejor actor y a la mejor actriz.

Disponible en HBO MAx

'El juego del calamar'

Qué os voy a contar que no sepáis ya de este bombazo surcoreano titulado 'El juego del calamar' —que, todo sea dicho, merece la tremenda repercusión que ha tenido—. La serie de Hwang Dong-hyuk podría llevarse los Globos de Oro a la mejor serie dramática y a los mejores actores principal y de reparto. Cuidado, que igual hay sorpresa.

Disponible en Netflix

'Succession'

Tras meterse 5 Emmy en el bolsillo en 2020, la 'Succession' de Jesse Armstrong vuelve a postularse como una de las apuestas más fuertes con su tercera temporada, que opta a otra "manita" en los Globos de Oro 2022 —incluyendo las categorías de mejor serie dramática y mejor actor—.

Disponible en HBO Max

'The Good Fight'

'The Good Fight', creada por Michelle King y Robert King, llega a su quinta temporada tan fresca como el primer día, optando a cuatro Critics Choice Awards y a un Globo de Oro a la mejor actriz en drama, que podría llevarse a casa Christine Baranski.

Disponible en Movistar+

'El cuento de la criada'

Otra de las grandes habituales de las temporadas de premios desde su estreno en 2017 es 'El cuento de la criada' de Bruce Miller. Este 2021 sigue en el candelero, rascando 13 nominaciones en los últimos Emmy, pero tan sólo una en estos Globos de Oro —cómo no, para Elisabeth Moss—.

Disponible en HBO Max

'The Great'

Esta comedia palaciega que retrata el ascenso de Catalina la Grande al poder destaca por su inspirado reparto, y esto se puede ver reflejado en las dos nominaciones al mejor actor y a la mejor actriz de comedia que se han llevado Elle Fanning y Nicholas Hoult.

Disponible en Rakuten

'Insecure'

Cinco temporadas después, la 'Insecure' de Issa Rae y Larry Wilmore continúa haciendo ruido y destacando como una de las mejores comedias recientes del catálogo de HBO. Este año, Rae repite su nominación a la mejor actriz tras sus intentos en 2016 y 2017.

Disponible en HBO Max

'Black-ish'

'Black-ish' lleva ocho años siendo uno de los referentes de la sitcom reciente —y la ristra de premios y nominaciones que lleva amasando desde 2014 así lo demuestra—. Esta temporada, la producción de Kenya Barris para CBS opta a un par de Globos de Oro interpretativos que podrían acabar en manos de Anthony Anderson y Ellis Ross.

Disponible en Disney+

'Sólo asesinatos en el edificio'

'Sólo asesinatos en el edificio' se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la temporada a golpe de humor de calidad, una buena dosis de intriga y un reparto particularmente inspirado. Opta a los Globos a la mejor serie de comedia y al de mejor actor, que podría acabar en manos de Steve Martin o Martin Short.

Disponible en Disney+

'Ted Lasso'

No diga "comedia feel good", diga 'Ted Lasso'. La segunda temporada de la serie de Jason Sudeikis para Apple TV+ trae bajo el brazo una nominación a la mejor serie y otra al mejor actor. ¿Repetirá su protagonista galardón tras su éxito en los Globos 2020?

Disponible en Apple TV+

'Dopesick: Historia de una adicción'

Nominada a la mejor miniserie, al mejor actor —Michael Keaton— y a la mejor actriz secundaria —Kaitlyn Dever—, 'Dopesick: Historia de una adicción' de Danny Strong se enfrenta a una competencia feroz, pero buenos nombres y talento no le faltan para poder dar la sorpresa.

Disponible en Disney+

'La asistenta'

Madre —Andie McDowell— e hija —Margaret Qualley— optan a los Globos de Oro a la mejor actriz y a la mejor actriz secundaria por 'La asistenta', la miniserie en clave de dramedia que, además opta al premio gordo en su categoría.

Disponible en Netflix

'Mare of Easttown'

Raro será que 'Mare of Easttown' no se lleve alguno de los dos Globos de Oro a los que opta —o ambos—, y es que tiene un buen número de papeletas para conquistar la categoría de mejor miniserie del año o la de mejor actriz gracias a una Kate Winslet impresionante.

Disponible en HBO Max

'El ferrocarril subterráneo'

'El ferrocarril subterráneo' sólo opta al Globo de Oro a la mejor miniserie, pero esto no quiere decir que la producción de Barry Jenkins para Amazon Studios no esté muy arriba en las quinielas para llevarse la estatuilla gracias a sus diez episodios para enmarcar.

Disponible en Amazon Prime Video

'El caso Lewinsky'

Si ponéis los canales de Atresmedia de vez en cuando, seguramente os habréis topado con algún anuncio de 'El caso Lewinsky'. Pues bien, la última temporada de 'American Crime' podría convertirse en la mejor miniserie del año por su tórrido relato del escándalo Clinton.

Disponible en Atresplayer

'Bruja Escarlata y Vision'

La primera serie del Universo Cinematográfico de Marvel para Disney+ también se ha colado entre los nominados a los Globos de Oro. La culpa de ello la tiene su encantadora pareja protagonista compuesta por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, nominados a mejor actriz y actor en una miniserie respectivamente.

Disponible en Disney+

'Genius: Aretha'

Cynthia Erivo podría llevarse el Globo de Oro a la mejor actriz en miniserie gracias a su interpretación como Aretha Franklin en este biopic de Suzan-Lori Parks para National Geographic.

Disponible en Disney+

'The White Lotus'

Terminamos con 'The White Lotus', la miniserie escrita y dirigida por Mike White cuyo retrato de una familia tirando a disfuncional puede servirle a Jennifer Coolidge para hacerse con el Globo de Oro a la mejor actriz secundaria.

Disponible en HBO Max