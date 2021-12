Todos los nominados a los Globos de Oro 2022: 'Madres paralelas' y Javier Bardem optan a unos premios donde 'El poder del perro', 'Belfast' y 'Succession' parten como favoritas

Cuando ya empiezan a acumularse las listas de lo mejor del año, y estamos ya pensando en cómo pasar otras Navidades en pandemia, llega la temporada de premios. Hoy ya podemos echar un vistazo a las nominaciones de la 79ª edición de los Globos de Oro, una de esas noticias que causan numerosos debates entre los apasionados del cine y la televisión.

Sabor español en una ceremonia manchada por la polémica

La gala tendrá lugar el 9 de enero de 2022 a pesar de las controversias que han rodeado a estos premios, incluyendo la decisión de NBC de cancelar su emisión. Recordemos que los "Golden Globes" son los galardones anuales que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y, aunque los miembros son muy diferentes, suelen considerarse como una antesala de los Premios Óscar.

En los apartados de cine hay que destacar el nombre de Javier Bardem entre los mejores actores del año (no por 'El buen patrón' sino por 'Being the Ricardos') y el título de 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar, entre las mejores películas de habla no inglesa y en la categoría de música, compuesta por Alberto Iglesias. Tres nominaciones con sabor español que nos alegran un poco en un día triste por la muerte de Verónica Forqué.

Por lo demás, 'El poder del perro' de Jane Campion y 'Belfast' de Kenneth Branagh, empatan con siete nominaciones, convirtiéndose en las películas más nominadas a los Globos de Oro 2022. Ya veremos si esto se repite en los Óscar, al menos Campion debería estar entre los nombres finalistas.

En cuanto a los premios de televisión, HBO lidera las nominaciones con doce posibles triunfos, seguida de Netflix y Hulu con diez. 'Succession' es la serie que acumula más nominaciones; cinco estatuillas podría lograr el show de HBO, que parte como gran favorita en el apartado de drama. Con cuatro nominaciones la siguen 'The Morning Show' y 'Ted Lasso', ambas de Apple TV, que logra un total de ocho nominaciones. A continuación podéis consultar la lista completa de las películas y series nominadas a los Globos de Oro 2022:

CINE

-Mejor película dramática:

Belfast

CODA

Dune

El método Williams

El poder del perro

-Mejor película cómica o musical:

Cyrano

No mires arriba

Licorice Pizza

Tick, Tick... Boom!

West Side Story

-Mejor dirección:

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, El poder del perro

Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter

Steven Spielberg, West Side Story

Denis Villeneuve, Dune

-Mejor actriz en drama:

Jessica Chastain, Los ojos de Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Lady Gaga, La casa Gucci

Kristen Stewart, Spencer

-Mejor actor en drama:

Mahershala Ali, Swan Song

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, El poder del perro

Will Smith, El método Williams

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

-Mejor actriz en comedia o musical:

Marion Cotillard, Annette

Alana Haim, Licorice Pizza

Jennifer Lawrence, No mires arriba

Emma Stone, Cruella

Rachel Zegler, West Side Story

-Mejor actor en comedia o musical:

Leonardo DiCaprio, No mires arriba

Peter Dinklage, Cyrano

Andrew Garfield, Tick, Tick... Boom!

Cooper Hoffman, Licorice Pizza

Anthony Ramos, En un barrio de Nueva York

Mejor actriz de reparto

Caitriona Balfe, Belfast

Ariana DeBose, West Side Story

Kirsten Dunst, El poder del perro

Aunjanue Ellis, El método Williams

Ruth Negga, Passing

-Mejor actor de reparto:

Ben Affleck, The Tender Bar

Jamie Dornan, Belfast

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Kodi Smit-McPhee, El poder del perro

-Mejor película de animación:

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya y el ultimo dragón

-Mejor película de habla no inglesa:

Compartimento Nº 6

Drive My Car

Fue la mano de Dios

Un héroe

Madres paralelas

-Mejor guion:

Licorice Pizza

Belfast

El poder del perro

No mires arriba

Being the Ricardos

-Mejor banda sonora:

La crónica francesa

Encanto

El poder del perro

Madres paralelas

Dune

-Mejor canción original:

El método Williams

Encanto

Belfast

Respect

Sin tiempo para morir

Globos de Oro 2022: SERIES

-Mejor serie dramática:

Lupin

The Morning Show

Pose

El juego del calamar

Succession

-Mejor actor en drama:

Brian Cox, Succession

Jung-jae Lee, El juego del calamar

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Omar Sy, Lupin

-Mejor actriz en drama:

Uzo Aduba, En Terapia

Jennifer Aniston, The Morning Show

Christine Baranski, The Good Fight

Elisabeth Moss, El cuento de la criada

Michaela Jaé Rodriguez, Pose

-Mejor serie de comedia o musical:

The Great

Hacks

Solo asesinatos en el edificio

Reservation Dogs

Ted Lasso

-Mejor actriz de comedia o musical:

Hannah Einbinder, Hacks

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

-Mejor actor de comedia o musical:

Anthony Anderson, Black-ish

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Solo asesinatos en el edificio

Martin Short, Solo asesinatos en el edificio

Jason Sudeikis, Ted Lasso

-Mejor "TV Movie" o miniserie:

Dopesick: Historia de una adicción

La asistenta

Mare of Easttown

The Underground Railroad

El caso Lewinsky

-Mejor actor en "TV Movie" o miniserie:

Paul Bettany, Bruja Escarlata y Visión

Oscar Isaac, Secretos de un matrimonio

Michael Keaton, Dopesick: Historia de una adicción

Ewan McGregor, Halston

Tahar Rahim, La serpiente

-Mejor actriz en "TV Movie" o miniserie:

Jessica Chastain, Secretos de un matrimonio

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Elizabeth Olsen, Bruja Escarlata y Visión

Margaret Qualley, La asistenta

Kate Winslet, Mare of Easttown

-Mejor actor de reparto:

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Mark Duplass, The Morning Show

Brett Goldstein, Ted Lasso

Yeong-Su Oh, El juego del calamar

-Mejor actriz de reparto: