La caída de los Globos de Oro: Tom Cruise devuelve sus tres premios y NBC cancela la gala de 2022

El escándalo en torno a los Globos de Oro y, más en concreto, a la HFPA (Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood) y su poca diversidad sigue escalando. Si hace unos días conocíamos que Netflix y Amazon amenazaban con romper relaciones con ellos, ha sido NBCUniversal la que ha dado una estocada al anunciar que no retransmitirán la gala de 2022.

Esto representa un buen golpe para la asociación que ve perder su gran socio televisivo, al menos temporalmente. Excepto por algún que otro lapso de tiempo (entre polémicas y renegociaciones de contrato) NBC ha estado asociada con los premios desde 1958, siendo la cadena que ha emitido la gala todos los años desde 1996.

La noticia viene unos días después de que el propio conglomerado audiovisual se mostrase optimista ante el plan —anunciado en marzo y presentado este mes— para incrementar en un 50% la membresía de la asociación, que actualmente cuenta con tan solo 86 miembros. Un aumento de tamaño en el que priorizarían la admisión de periodistas negros y de otras razas para tener una mayor diversidad.

No es el único terreno en el que debe cambiar la HFPA, y así se lo han hecho ver: la asociación debe subsanar las irregularidades financieras y proceder a realizar una profunda transformación interna en pro de ser más transparente y menos oligárquica. Además de la sombra de la sospecha de cómo se eligen realmente los premios. Una polémica que estalló el pasado febrero de la mano de un reportaje de Los Angeles Times.

Así, lo de NBC es una medida de presión; un "hasta que no lo vea no lo creo" para que HFPA cumpla con su plan (pensado para 18 meses). En caso de hacerlo, emitirán los premios de 2023. Y no es una medida baladí: la cadena se gasta 60 millones de dólares en la licencia de emisión de la gala, un dinero que supone la principal fuente de financiación de la asociación.

La protesta es generalizada entre los creadores y artistas además y esta decisión ha sido bien vista por algunas de las voces más importantes como Ava DuVernay, Shonda Rhimes o incluso Mark Ruffalo, quien ganó este pasado febrero un galardón por 'La innegable verdad'.

Everything matters. Even this. The ripple effects echo through our industry, especially for Black artists and artists of color.



Kudos to all the activists, artists, publicists and executives who took a stand to make this so. https://t.co/ng1uUiOqS4