Steven Spielberg sobre la escena de 'Tiburón' que decidió recortar: "Era mucho más horrible que todo lo demás"

Este viernes 20 de junio se celebra el 50 aniversario del estreno en cines de 'Tiburón', a mí juicio aún hoy la mejor película de todas las que ha dirigido Steven Spielberg. Eso sí, su realización estuvo plagada de problemas, pero ninguno de ellos tuvo nada que ver con la decisión del cineasta de recortar una escena que era simplemente demasiado sangrienta.

"Era demasiado sangrienta, demasiado gore"

El momento en cuestión es durante uno de los primeros ataques del tiburón, en concreto la muerte del hombre en el estuario que salva al hijo de Brody. La versión que se incluyó en el montaje final de 'Tiburón' está muy suavizada respecto a lo que Spielberg rodó inicialmente, pero él mismo confesó en Vanity Fair que había ido demasiado lejos:

Corté la escena porque era demasiado sangrienta, demasiado gore. El especialista Teddy Grossman interpretó a la víctima —y Teddy es un tipo muy gracioso, por cierto—, pero originalmente, iba en la boca del tiburón como la cabeza de un barco, hacia el niño en el agua, vomitando sangre. Eso era mucho más horrible que todo lo demás del primer tercio de la película, así que lo quité.

El momento en cuestión estuvo desaparecido durante muchos años, pero en 2007 pudimos ver un fragmento del mismo gracias al documental 'The Shark Is Still Working'. Es cierto que no podemos verlo de forma íntegra, pero sí que es suficiente para tener claro que quizá resulte un salto demasiado abrupto a la hora de mostrar la violencia en la película. Más adelante sí que hubiese encajado bien, pero ahí no tanto.

Además, eso también podría haber jugado en su contra a la hora de contar con el descomunal apoyo del público que consiguió 'Tiburón'. Tanto es así que llegó a convertirse en la película más taquillera de la historia, superando así a 'El Padrino'. Eso sí, fue un reinado efímero, ya que 'La guerra de las galaxias' la destronó apenas dos años después.

En Espinof | Las 13 mejores películas de Steven Spielberg

En Espinof | "Es la mejor película que he hecho". Steven Spielberg desvela su trabajo favorito y las dos películas sin las que no hubiese podido hacerla