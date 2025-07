Marvel elimina fulminantemente a John Malkovich de 'Los 4 Fantásticos'. No habría pasado si, simplemente, siguieran un guion

Uno no puede evitar preguntarse cómo es posible que en pleno 2025 y tras 36 películas, sigan pasando estas cosas en Marvel, quemando dinero como si fuera carbón. Muchos os acordaréis de la aparición de John Malkovich en el primer teaser de 'Los 4 Fantásticos', donde interpretaba al Fantasma Rojo, uno de los primeros enemigos del cuarteto (debutó, de hecho, en 1963, en las páginas del número 13 de la colección). En redes sociales, el público se mostró muy fan de la idea hasta que hoy, unos meses después de aquel primer avance, han confirmado que Malkovich, finalmente, no estará en la película.

Una fantasmada

Originalmente, Malkovich aparecía en una secuencia inicial donde veríamos a la familia luchar en sus primeros años como superhéroes, pero Matt Shakman, el director, ha decidido, con el beneplácito de Marvel, que había que cortar al mítico actor porque no funcionaba con la historia general que estaban intentando contar. Eso sí, ha aclarado a Variety que "estaba brillante y lo dio todo". Hombre, solo faltaba.

Hubo muchas cosas que al final se cortaron del metraje. Cuando estábamos construyendo un mundo retro-futurista de los años 60, introduciendo a estos cuatro personajes como grupo, además de individualmente, metiendo a un niño... Había muchas cosas que equilibrar en esta película y algunas tuvieron que irse a la hora de moldear la película para su versión final.

De hecho, Shakman no ha parado en ningún momento de lanzarle piropos: "Fue descorazonador no incluirle en la versión final de la película porque es uno de mis seres humanos favoritos y una de mis mayores inspiraciones (...) Tiene una habilidad increíble como actor y como director de cine y teatro, me siento honrado de que viniera a jugar". Sí, pero sus escenas están en algún disco duro perdido, y no en la película que se estrenará el próximo 25 de julio.

Obviamente, en casi todas las películas hay escenas eliminadas, pero en el caso de Marvel es notoriamente exagerado, llegando a rehacer la película en la sala de montaje escogiendo entre las muchas escenas que han rodado. Y es inevitable plantearse si es realmente tan difícil hacer un buen guion y seguirlo, sin necesidad de dilapidar dinero en costes superfluos o en contratar a un actor como John Malkovich para después eliminarle por completo. La sensación que queda es la de sindiós creativo, por mucho que en Marvel quieran vender que están en continua ebullición de ideas. Y ahora, simplemente, no pueden permitírselo.

