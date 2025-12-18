El nuevo Sherlock Holmes de Guy Ritchie desvela su tráiler. Ya hay fecha de estreno de la serie protagonizada por la versión joven del detective

Volvemos a Baker Street... bueno, técnicamente no pisaremos mucho por el icónico hogar del detective pero ya tenemos fecha de estreno y un primer tráiler de la nueva serie protagonizada por Sherlock Holmes. Guy Ritchie vuelve a tratar al personaje tras las películas con 'El joven Sherlock'.

Prime Video ha desvelado que será el 4 de marzo de 2026 cuando podamos ver los ocho episodios que compondrán la primera temporada de esta serie, que supone una reimaginación del querido detective encarnado para la ocasión por Hero Fiennes Tiffin (After).

Como no hay otro igual

Ambientada en la Oxford de 1870, en este entonces Sherlock es un joven en deshonra que se ver envuelto en un caso de asesinato que amenaza su libertad. Su primer caso le llevará por todo el mundo en lo que se revela una conspiración internacional que cambiará para siempre la vida de este joven.

Junto a Finn, la serie está protagonizada por Dónal Finn como Moriarty, Zine Tseng como la princesa Gulun Shou'an, Joseph Fiennes como Silas Holmes, Natascha McElhone como Cordelia Holmes, Max Irons como Mycroft Holmes y Colin Firth como Sir Bucephalus Hodge.

Matthew Parkill es el creador y showrunner de 'El joven Sherlock', que cuenta con Guy Ritchie de director de los dos primeros episodios y productor ejecutivo.

