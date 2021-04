'Sherlock Holmes': una entretenida puesta al día del mítico detective apoyada en la química entre Robert Downey Jr. y Jude Law

El célebre detective creado por Arthur Conan Doyle ha conocido multitud de versiones tanto en la pequeña como en la gran pantalla a lo largo de los años, pero la llegada de 'Sherlock Holmes' en 2009 supuso su debut como gran héroe de acción en una superproducción de Hollywood. Para la ocasión se contrató a un Robert Downey Jr. que había visto renacer su carrera tras encadenar una nominación al Óscar con 'Tropic Thunder' con su primera aventura como Iron Man en el universo cinematográfico Marvel.

Poco importaba que la carrera de Guy Ritchie llevase ya unos años a la deriva o que para entonces ya había quedado claro que Jude Law no iba a ser la gran estrella en la que prometía convertirse, pues esta puesta al día del personaje conquistó al público y también dejó razonablemente satisfecha a la crítica.

Modernizando el personaje

Guste más o menos, no se puede culpar a 'Sherlock Holmes' de no poner todas las cartas encima de la mesa desde el primer momento, ya que la presentación de Sherlock deja claro que aquí no vamos a encontrarnos con una imagen canónica del personaje. Aquí lo que se busca por encima de todo es atrapar la atención del espectador y hacerle pasar un rato entretenido,

Eso da pie a que Ritchie se sienta cómodo recuperando un planteamiento visual diferente, que puede ser atropellado y redundante, como una señal estilística o incluso ambas cosas al mismo tiempo. Por mi parte, creo que sirve para sentar muy bien las bases de lo que está por venir, buscando encontrar un equilibrio entre la necesidad de modernizar el personaje para el gran público sin que eso suponga dejar de lado su componente más intelectual. Por desgracia, ese equilibrio desapareció en su muy inferior segunda entrega .

Poco tardamos en conocer al resto de jugadores en la partida, tanto aliados como enemigos más o menos marcados, siendo justo reconocer que el guion firmado por Michael Robert Johnson, Anthony Peckham y Simon Kinberg tarda en hacer arrancar la historia, confiando más de la cuenta en que su reparto sepa elevar el material de base.

Eso sucede sobre todo en el caso de Downey Jr. y Law, ya que solamente por la química que transmiten y lo acertados que están en sus personajes ya merece ver la película como lo que es, un pasatiempo colosal en el que importa más el movimiento constante que la verosimilitud de lo que sucede. Con el resto de personajes la cosa no funciona tan bien, ya que sus oportunidades de lucimiento son mucho menos y eso se deja notar.

A su favor también me gustaría destacar la estupenda banda sonora de Hans Zimmer, que sabe encontrar ese equilibrio entre tradición y modernidad a través de unos ritmos vivos que le sientan de fábula a la película. Bien merecida su nominación a los Óscar, premio que ese año acabó llevándose 'Up'.

'Sherlock Holmes' fue un gran éxito en taquilla, ya que consiguió una recaudación mundial de 524 millones de dólares cuando había costado 90. Lógico que se dieran prisa en sacar adelante una secuela que también fue muy bien acogida por el público. Sin embargo, todavía estamos esperando una tercera parte fechada para este mismo 2021, pero todo apunta a que acabará retrasándose.