"No voy a decir tu puto nombre porque sabes que eres basura". Charlize Theron alza la voz contra el director que la acosó sexualmente

Cinco años después de 'La vieja guardia', por fin Charlize Theron estrenó ayer la segunda parte del exitazo de Netflix. Y, aunque hay gente que no entiende qué necesidad había de tener esta secuela, el hecho de que tuviera 78 millones de visionados en todo el mundo en sus primeros cuatro meses debería darnos una pista. Además, qué demonios, siempre es un gusto ver a Theron volviendo a darse piñazos con sus enemigos... Tanto dentro como fuera de la pantalla.

El viejo Hollywood siempre estuvo ahí

Ha sido precisamente en una entrevista para promocionar esta película, que ha dado a Call Her Daddy, donde ha abierto fuego directo contra un director cuyo nombre se niega a decir. No por las consecuencias que pueda tener hacia su trabajo, sino por un motivo mucho más coherente: "No quiero que la historia sea sobre él. No porque le quiera proteger o algo así". Pero vamos hacia atrás un momento: ¿A qué historia se refiere Theron? Pues a una que se retrotrae a sus primeros castings y que reveló en 2019 durante el programa de Howard Stern, donde contó cómo fue a la casa del director en cuestión para hacer el casting, la recibió en pijama y puso las manos en sus rodillas. En ese mismo momento, se levantó y se marchó.

No sabía cómo era el proceso de audición. No sabía cómo te las arreglabas para ser un actor... Mi agencia dijo que había un casting para una película y tenía que ir un sábado por la noche a la casa del director. Una pequeña voz dentro de mí decía "Esto no está bien". Pero otra decía "Bueno, no sé. Quizá sí".

Después de contar la historia en Howard Stern (y, esperemos, de despedir a la agencia), el director anónimo contactó con ella: "Se puso nervioso. Sabía que iba sobre él y me escribió una carta intentando explicar su comportamiento y cómo le malinterpreté. Un clásico, ¿no? Todo un clásico". La actriz continuó, con toda la razón del mundo, explicando los motivos que le llevaron a contar el pecado, pero no el pecador.

Ni siquiera voy a decir tu puto nombre porque tú sabes que eres esa basura. Sabes que eres tú. Si alguien me pregunta sobre él, sería completamente honesta, y él lo sabe. Me gusta que tenga que estar en la cuerda floja. No sabe cuándo va a venir. Y eso me gusta todavía más.

Theron termina lanzando aún más bilis: "Nunca voy a dejar que un hijo de puta me joda, pero cuando alguien te pilla con la guardia baja como aquel día... Nunca iba a haber conseguido un papel esa noche. Lo supe tan pronto como me marché. No estaba ahí porque tuviera algún valor que iba a dar a esa película. Solo me valoró por una cosa". Ahora mismo hay una persona en Hollywood mordiéndose las uñas y deseando que a Theron no se le caliente la boca. Y, francamente, ojalá se le caliente un poquito más.

En Espinof | La mejor película de acción del siglo XXI que sólo necesita un viaje de ida y vuelta para mantenerte en vilo durante dos horas imprescindibles

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025