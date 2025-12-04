Mucho antes de que Pixar lo hiciera oficial, un chofer ya sabía de que iba su nueva película por una razón: el racismo que se vivía en sus estudios

Desde fuera parece sólo una anécdota cualquiera de trabajo, una conversación en un coche de camino a un centro de producción. Pero lo que susurró un chofer negro a Kemp Powers rumbo a los estudios de Pixar Animation Studios resultó ser un chivatazo tan poderoso como revelador.

Los estudios de animación Pixar, conocidos por crear auténticos peliculones, se levantan en Emeryville, California, cerquita de Oakland, por lo que es habitual que el personal importante que ficha por el estudio para trabajar en un nuevo proyecto aterrice en el aeropuerto de Oakland.

A partir de ahí, un servicio de transporte se encarga de llevarlos directos al epicentro donde se cuece la magia. Los conductores de estos shuttles, con tantos viajes a sus espaldas, terminan por enterarse de algún que otro secretillo del estudio sin querer.

En 2016, uno de esos coches recogió a Kemp Powers, quien acababa de ser contratado como coguionista para un proyecto ultrasecreto. Powers no esperaba entablar conversación, pues lo normal es que los conductores vayan a su bola. Sin embargo, este conductor, un hombre negro, se giró y le soltó sin pelos en la lengua: "Dime la verdad, hermano. Están haciendo una peli de negros, ¿verdad?".

Y, efectivamente, Pixar estaba enfrascada en una película sobre un músico de jazz negro y un montón de personajes de color. Se llamaría 'Soul' y faltaban todavía un par de años para que se anunciara de forma oficial, así que el conductor no debería haber estado al tanto del tema. Powers, con la boca sellada, hizo un quiebro y le preguntó al chófer qué le había llevado a hacer esa pregunta.

"Tío, ¿sabes que están haciendo una peli de negros?"

El conductor lo tenía claro: se había dado cuenta porque había llevado a mucha más gente negra a la sede de Pixar de lo que era habitual, algo que jamás le había pasado antes.

El conductor, ni corto ni perezoso, le preguntó a Powers a qué se dedicaba en Pixar, y este admitió que era guionista. "Tío, ¿sabes que están haciendo una peli de negros?", insistió el conductor, zanjando cualquier intento de negación. Powers no solo terminaría su trabajo como guionista de 'Soul', sino que la acabaría codirigiendo, después de que en Pixar vieran lo mucho que se había volcado en la película, basando incluso al protagonista en sí mismo.

Esta curiosa anécdota salió a la luz durante un reportaje de NPR donde el entrevistador Peter Sagal mencionó que "no hay mucha gente negra en Pixar", y fue entonces cuando Powers recuperó la historia del coche y la compartió.

Cuando 'Soul' vio la luz, se convirtió, además de en un éxito creativo, en un hito histórico: era la primera vez que el estudio apostaba por un protagonista negro, Joe Gardner, un músico de jazz con sueños de vida, alma y propósito, narrado desde una sensibilidad real.

