La Fuerza casi lo elige: Paul Walker fue uno de los actores considerados para el rol que definió a una trilogía de precuelas en el cine

A veces, las historias de Hollywood guardan giros curiosos que solo salen a la luz años después, esos que hacen pensar en lo distinto que habría sido todo si una decisión hubiera tomado otro rumbo. En el caso de una de las sagas más emblemáticas del cine moderno, ese "y si…" que involucra al fallecido Paul Walker sigue despertando chismorreo cinéfilo y alguna que otra sorpresa.

Paul Walker, en la cúspide de su juventud y recién encumbrado como promesa en Hollywood, fue uno de los nombres que sonaron con fuerza cuando se abrió el casting para dar vida al Anakin Skywalker adulto. Durante ese periodo, la sombra de la saga galáctica se cernía sobre muchos aspirantes, y su nombre emergió entre varios candidatos.

El sonriente protagonista de la franquicia 'A todo gas', cuya fama crecía como la espuma a principios de los 2000 estuvo en el ojo del cineasta George Lucas andaba como loco buscando al actor perfecto para encarnar la versión joven de Anakin Skywalker en los Episodios II y III de la saga 'Star Wars'.

En entrevistas de la época, Walker confesó lo decepcionado que se sintió al no conseguir el papel. "Realmente me sentí decepcionado porque no conseguí el papel de Anakin… había rumores circulando, así que no sé lo cerca que estuve realmente", admitió. Esa sinceridad dejó claro que, para él, interpretar al joven Jedi hubiera sido mucho más que un papel: era la oportunidad de formar parte de un fenómeno cinematográfico global.

El jedi sobre el asfalto

No obstante, no todo dependía del talento o las ganas. Desde los mandamases del casting se plantearon dudas sobre su idoneidad física y de edad: por entonces, Paul Walker tenía la veintena de edad, y consideraban que era demasiado mayor para encarnar a un Jedi de 19 años, además, también señalaban que debía lucir cercano en edad a la actriz que interpretaba a su interés amoroso.

Podemos echar la vista atrás y preguntarnos qué habría sido de esas películas con Walker como el atormentado Anakin. Habría sido un giro de guion interesante ver al Brian O’Conner del mundo de los coches pilotando una nave estelar.

El destino, sin embargo, quiso que Paul Walker se labrara su leyenda en la Tierra, a pie de asfalto y a toda velocidad, mientras que Christensen quedó inmortalizado como el Jedi que sucumbió al Lado Oscuro.

Fotos de Paul Walker | wallpaperaccess.com

