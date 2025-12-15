'Zootrópolis 2' es ya la película americana más taquillera de 2025, pero Disney también sufre uno de sus mayores fracasos en los últimos años

Se veía venir. Bombazos como el de 'Five Nights at Freddy's 2' funcionan muy bien el primer día, pero una vez que los fans acérrimos han visto la película y hablado de todas las teorías posibles en Internet, la película baja de manera irremediable. Y, a falta de otros estrenos, este bajón lo ha aprovechado 'Zootrópolis 2' para hacerse de nuevo con el primer puesto en la taquilla americana, confirmando así que este es un verdadero fenómeno que ya se ha convertido en la película americana más taquillera de 2025.

Vaya animalada

Tal y como vemos en BoxOfficeMojo, 'Zootrópolis 2' ya ha superado, sin ningún problema, a 'Lilo y Stitch'. En todo el mundo ha recaudado ya 1.136 millones de dólares, pero el grueso no ha venido de Estados Unidos, sino de China, donde se acerca ya a los 500 millones de dólares de recaudación. Sin embargo, si la película nunca conseguirá el número 1 global de 2025 será por culpa precisamente de China y su 'Ne Zha 2' que a inicios de año supuso un bombazo sin parangón.

Mientras todos esperamos la llegada de 'Avatar: Fuego y Ceniza', la taquilla se muestra absolutamente inmovilista, con películas como 'Ahora me ves 3', 'Wicked 2' o 'Jujutsu Kaisen: Execution' aguantando el tirón. Sin embargo, los estrenos han sido dolorosos: Disney puede presumir de estar en el número 1, pero también avergonzarse por uno de los mayores topetazos de su historia moderna, 'Ella McKay', lo nuevo de James L. Brooks con un espectacular casting (Emma Mackey, Woody Harrelson, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri) que se ha tenido que conformar con unos desastrosos 2.100.000 dólares durante el fin de semana... frente a un presupuesto de 35 millones. Uf.

Cierto es que la película venía precedida de una crítica terrible y que Brooks ya no lleva gente al las salas, acumulando fracasos desde hace décadas. Tampoco es que a Disney, viendo los números de su película animada, le preocupe lo más mínimo, viendo cómo es probable que se vaya a alzar con el top 3 en taquilla del año (con la excepción de 'Ne Zha 2'). Los otros dos estrenos en la taquilla americana que han llegado al top 10 son reestrenos ('El Grinch' y 'El resplandor'), lo que nos da una idea de la situación comatosa actual de las salas de cine.

Mientras tanto, en España todo sigue igual, con las mismas tres películas a la cabeza: las previsibles 'Zootrópolis 2' y 'Five Nights at Freddy's 2' y el sorpresón de 'Núremberg', que sigue aguantando, tras tres fines de semana en el tercer lugar. Justo debajo encontramos el gran estreno de la semana, la película animada católica coreana 'Rey de reyes', que llega medio año tarde pero es un éxito rotundo. Más allá de esta cinta, solo se puede señalar el reestreno de 'Los Goonies' y el estreno de 'Frontera', que rasca el top 10 por los pelos, además de una 'Valor sentimental', que, por suerte, sigue aguantando en la lista.

Por supuesto, todos sabemos lo que va a pasar la semana que viene a nivel mundial: llega James Cameron, y nadie se va a atrever a enfrentarse con él cara a cara, lo que va a condenar a otros estrenos que podrían haber tenido más tirón en otra fecha como 'La asistenta'. Solo queda el sprint final para que acabe el año, y los cines aún pueden salvarse (aunque sea solo poniendo una capa de maquillaje) del absoluto desastre. Aunque sea a golpe de Pandora.

