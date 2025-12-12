El regreso de 'Frieren', la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' y mucho más. Los animes más potentes que no podemos perdernos en invierno de 2026

Ya toca despedirnos de 2025 e ir pasando página... Pero, ojo, que 2026 viene calentito y la temporada de invierno de anime va a ser flamígera. Viene cargadita de alguna de las series de anime más esperadas de todo 2026 con algunos regresos sonados como el de 'Jujutsu Kaisen' y 'Frieren: Beyond Journey's End'.

Es un trimestre muy potente para continuar algunas de las mejores series de los últimos años, y tristemente también para decir adiós a otras tantas con su temporada final. Si no queremos perdernos ninguno de los estrenos más potentes, aquí os dejamos los animes imprescindibles de invierno de 2026 y dónde se podrán seguir en streaming.

Ikoku Nikki

Una de las primerísimas series de estreno es 'Ikoku Nikki', un drama que gira en torno a un drama familiar y que ya ha fascinado a millones de lectores con el manga original.

Sigue a Makio, una novelista, y Asa, su sobrina de 15 años que queda a su cargo cuando los padres de Asa fallecen en un accidente. Makio no veía a su sobrina desde que era muy pequeña y tampoco tenía muy buena relación con la familia, así que su nueva situación se convierte en un reto para las dos. Arranca el 4 de enero y podremos seguirla en Crunchyroll.

Boku no Hero Academia: Vigilantes - Temporada 2

Aunque la serie principal de 'Boku no Hero Academia' se despide este mes, aún no nos quedamos del todo sin superhéroes: todavía nos queda por delante la segunda temporada de 'Boku no Hero Academia: Vigilantes', que se estrena el 5 de enero de en Crunchyroll.

Ambientada cinco años antes de la serie principal, seguimos a Koichi Haimawari un superhéroe de andar por casa que empieza a trabajar como vigilante callejero al margen de la ley.

Golden Kamuy - Temporada 5

El final de la búsqueda del tesoro de Asirpa y Saichi llega a su final tras cinco temporadas de anime. Ambientada a principios de siglo XX, un soldado veterano une fuerzas con una cazadora Ainu para encontrar el oro perdido de su pueblo, aunque el mapa para lograrlo está dividido en 20 pedazos y tatuado en las espaldas de 20 presos fugados.

A partir del próximo 5 de enero arranca la quinta temporada 'Golden Kamuy', y muy posiblemente tengamos el simulcast en Crunchyroll junto con el resto de la serie.

You and I Are Polar Opposites

Entre las novedades del año tenemos una comedia romántica con mucho potencial y bastante esperada sobre dos opuestos que se atraen, un clásico que nunca sobra en nuestro repertorio.

'You and I Are Polar Opposites' arranca el 7 de enero en Crunchyroll y sigue a Miyu Suzuki y Yusuke Tani, dos estudiantes de instituto que son todo lo contrario. Mientras que Suzuki es un terremoto que siempre quiere complacer a todo el mundo, Tani es un introvertido al que no le importa decir las cosas como son.

Jujutsu Kaisen - Temporada 3

La tercera temporada del anime se ha dejado ver un poquito antes en cines con 'Jujutsu Kaisen: Ejecución', pero no arranca del todo hasta el próximo 9 de enero. Podremos seguir el simulcast en Crunchyroll y esta etapa de la serie promete ser explosiva.

La serie sigue a Yuji Itadori, quien se convierte en el huésped del Rey de las Maldiciones y es invitado unirse a la escuela Jujutsu High para aprender a controlar sus nuevos poderes.

Fire Force - Temporada 3 Parte 2

'Fire Force' es uno de esos animes que están a puntito de caramelo, y la segunda parte de su tercera temporada llega el próximo 10 de enero a Crunchyroll. Tras unos cuantos años de espera, nos vamos acercando poquito a poco al final de esta aventura de ciencia ficción y fantasía con bomberos.

Seguimos a Shinra Kusakabe, un soldado que especialista en cazar a los monstruos de fuego conocidos como Infernales antes de que puedan hacer más daño. Según investiga un nuevo caso con sus compañeros de escuadrón empieza a unir cabos sobre el misterioso incendio en el que murió su familia cuando era pequeño.

Hell's Paradise (Jigokuraku) - Temporada 2

Otro regreso muy esperado tras casi tres años es el de 'Hell's Paradise' ('Jigokuraku'), un anime de acción ambientado en el Japón feudal que nos mete de lleno en un Battle Royale sobrenatural.

El 11 de enero arranca la segunda temporada en Crunchyroll y seguimos a Gabimaru el Vacío, un ninja que fue condenado a muerte pero que aún puede esquivar el patíbulo si recupera el elixir de la inmortalidad para el shogun.

Oshi no Ko - Temporada 3

También se ha hecho de rogar la tercera temporada de 'Oshi no Ko', pero el thriller de idols continúa con más drama a partir del 14 de enero. El anime además cambia de casa y se podrá ver a través de Crunchyroll, aunque es posible que también podamos seguirlo en AnimeBox.

Ruby y Aqua son los hijos de la idol adolescente Ai Hoshino, que han seguido sus pasos en el mundo del espectáculo. Pero Aqua en realidad en realidad es un médico que se reencarnó en el bebé de la cantante tras ser asesinado, y tras una serie de tragedias busca encontrar la verdad sobre su familia.

Love Through a Prism

Uno de los proyectos más curiosos y originales que se estrena este trimestre es 'Love Through A Prism', un prometedor drama de época que llega de la mano de Wit Studio.

Ambientado en el Londres de principios del siglo XX, seguimos a Lili Ichijoin, una joven japonesa que ingresa en una prestigiosa academia de arte y sueña con ser pintora. A partir del 15 de enero lo tenemos disponible el Netflix.

Frieren: Beyond End's Journey - Temporada 2

Sin duda el de 'Frieren' es uno de los regresos más esperados de 2026, y su segunda temporada arranca el próximo 16 de enero en Crunchyroll.

Con una animación espectacular y una fantástica historia cargada de melancolía seguimos a Frieren, quien en su día derrotó al Rey Demonio con su grupo de aventureros. Décadas después, Frieren reflexiona sobre el pasado mientras aprende a entender mejor sus propias emociones.

Trigun Stargaze

'Trigun Stampede' demostró ser un digno remake para una serie legendaria, aunque nos dejó con la historia a medias y pendientes de su desenlace. Ahora sabemos que llegará con 'Trigun Stargaze' este enero de 2026, directamente a Crunchyroll.

Este anime de ciencia ficción sigue a Vash la Estampida, un forajido que siembra el caos allá por donde va. La historia arranca cuando la periodista Meryl Stryfe se decide a entrevistarlo para apuntarse tremendo tanto, pero cuando conoce a Vash no es para nada lo que esperaba.

El incidente Darwin

Otro estreno curioso que llega esta temporada es 'El incidente Darwin' ('Darwin Jihen'), una historia de ciencia ficción que ya ha arrasado en Japón de la mano de Shun Umezawa.

Este thriller sigue a Charlie, un híbrido entre humano y chimpancé fruto de las investigaciones de un laboratorio, aunque es criado como un niño humano durante quince años. Se espera su estreno para enero de 2026, aunque aún estamos pendientes de fecha concreta y plataforma de distribución.

