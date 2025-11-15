Hoy en streaming, la genial antología del autor de 'Chainsaw Man'. Una explosión de anime, ciencia ficción y amores poco convencionales que se puede ver en una tarde

Después de tres años de espera la gran obra de Tatsuki Fujimoto ha regresado con 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze', que continúa la historia de Denji tras los eventos de la primera temporada del anime. Aunque Fujimoto es un mangaka bien prolífico también conocido por sus historias cortas autoconclusivas, y acaba de llegar a Amazon Prime Video una antología muy especial que adapta varios de estos one-shots.

Entre los 17 y los 26

'Tatsuki Fujimoto 17-26' es una antología de ocho episodios que ya se puede ver directamente en Amazon Prime Video. Cada una de estas historias ha sido adaptada por un estudio de anime diferente, un poco al estilo de 'Star Wars Visions', así que es una temporada bastante ecléctica y variada.

Fujimoto dibujó estas pequeñas historias autoconclusivas entre los 17 y los 26 años, y en ellas ya podemos ver algunas de sus pequeñas obsesiones recurrentes y del estilo que lo hace un autor tan característico e irreverente. Y aunque tengo que confesar que 'Chainsaw Man' tardó en engancharme, Fujimoto funciona de miedo con historias cortas como la fantástica 'Look Back' y esta antología vuelve a demostrarlo.

Uno de los puntos fuertes de esta antología es ver cómo cada estudio le ha dado su propio toque al estilo de Fujimoto. Tenemos a ZEXCS, Lapin Track, GRAPH77, 100Studio, Studio Kafka y P.A. Works, con historias bastante variaditas que van desde un extraño romance submarino hasta una invasión de aliens pasando por un vampiro que quiere morir después de demasiado tiempo vivo.

Como pasa con todas las antologías de este tipo, la calidad varía entre uno y otro corto, pero en general se mantiene un acabado excelente entre todos los capítulos. 'Shikaku' y 'Dos pollos en el patio' son dos de las apuestas más fuertes en cuanto animación y vienen un desenlace emocional muy potente, aunque 'Tatsuki Fujimoto 17-26' merece verse al completo, incluso si llegamos de nuevas al trabajo del mangaka.

Cada historia es concisa y va directa al meollo del asunto, dejándote con un cierre emocional y con cada estudio luciendo lo mejor de sí mismo... Aunque también hay que tener en cuenta que muchos de estos estudios son relativamente "indies" y dan hasta donde dan. Pero el trabajo de ZEXCS y Studio Kafka luce de miedo y se nota que han puesto toda la carne en el asador.

También hay que decir que Fujimoto también es un autor un tanto especialito y sus obras no siempre son fáciles de digerir, además de que muchas de estas historias no son demasiado convencionales. Y es que el mangaka tiene una personalidad complicada y se nota en cada aspecto de su obra, aunque si disfrutamos de los excesos de 'Chainsaw Man', esta antología de anime va a entrar sola y muy ricamente.

Cada episodio dura entre 13 y 23 minutos, con lo que 'Tatsuki Fujimoto 17-26' se puede ver al completo en menos de tres horitas. A nivel personal recomiendo tomarnos nuestro tiempo para ir disfrutando cada corto poquito a poco, pero 'Tatsuki Fujimoto 17-26' es una antología ideal para entrar al complicado mundo interior del autor de 'Chainsaw Man' y también una entrada interesantísima para los fans de la animación.

Y, sobre todo, demuestra que las adaptaciones a anime no siempre deben ser únicamente para obras largas. A veces las mejores historias vienen en fresquito pequeño y puede que se abra la puerta a más antologías así con las que explorar las historias olvidadas de otros grandes mangakas.

