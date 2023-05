La temporada 2 de 'Star Wars: Visions' vuelve a demostrar que el lado más creativo de la galaxia está en las series de animación

Si vamos a estrenar una nueva serie de 'Star Wars', el 4 de mayo es el día perfecto para poner toda la carne en el asador con uno de los proyectos más interesantes que nos ha dado la franquicia en los últimos años. Por fin ha regresado 'Star Wars: Visions' con la segunda temporada de la antología, y si la primera temporada nos dejó el listón alto, esta no se queda corta.

Si la antología antes se atrevió de lleno con el anime, la segunda entrega de 'Star Wars: Visions' se ha mojado con otros estilos y estudios muy diferentes, dándonos una temporada muy rica y ecléctica que ya tenemos al completo en Disney+.

Sin ataduras ningunas

De nuevo, hay que tener en cuenta que las historias de 'Star Wars: Visions' ni se meten con la Saga Skywalker de las películas ni se preocupan de la continuidad oficial de la franquicia. Los creadores tienen total libertad para contar todo tipo de relatos inspirados por el universo de George Lucas, ya sea tirando de la mitología de Sith y Jedi, ambientación o criaturas.

Así que la mayor (y la mejor baza) que tiene la antología de animación es precisamente la creatividad. No tiene que preocuparse de sacar el cameo de turno para contentar a los fans ni de en qué punto de la continuidad encaja, si no simplemente de contar una buena historia contenida luciendo lo mejor de cada estudio.

Esta temporada se ha quedado bien diversa e internacional con nueve cortos de estudios de todo el mundo: tenemos a Cartoon Saloon, El Guiri Studios, 88 Pictures, PunkRobot Studio, D'ART Shtajio junto con Lucasfilm Ltd., La Cachette, Studio Mir, Triggerfish y Aardman Animations.

Como pasa con todas las antologías, pues siempre vamos a tener nuestros más y menos y quizás no todas las historias vienen pisando igual de fuerte o son igual de novedosas. Y que también algunas en concreto dejan con ganas de más y casi dan el regustillo de ser un pequeño episodio piloto, porque te quedas un poco colgando esperando a ver qué va a pasar después sin una sensación de cierre total.

Aún así no se puede negar la espectacular calidad artística de toda esta segunda temporada. Incluso los episodios con historias más manidas o simplonas que tampoco se mojan con nada que no hayamos visto ya en 'Star Wars' compensan de sobra con la calidad de la animación y el acabado visual, dejándonos una temporada espectacular que además ha dado mucha importancia a sus personajes femeninos.

A nivel personal, la verdad es que los dos cortos que más he disfrutado posiblemente han sido 'Screecher's Reach' de Cartoon Saloon y 'I Am Your Mother' de Aarman Animations, porque ambos estudios siempre me tienen enamorada y me encanta cómo han sabido dar su propio toque al universo de 'Star Wars'.

Y también hay que darle una mención especial a 'Sith' de El Guiri Studios, el corto español de Rodrigo Blaas, porque me ha fascinado muchísimo todo el aspecto visual con un CGI increíblemente orgánico lleno de texturas y color.

Porque una de las cosas más encantadoras de toda esta segunda temporada de 'Star Wars: Visions' ha sido la variedad de técnicas que tenemos, con anime puntero, animación tradicional, un CGI precioso y stop-motion que pisa bien fuerte.

Si las últimas series y películas de la franquicia pecan a veces de estancarse o no atreverse a salirse de ciertos moldes para tener contentos a los fans, 'Star Wars: Visions' tiene de todo. Drama, humor entrañable, acción e incluso momentos bien oscuros que a veces se echan de menos en el resto de la saga (y que parece que no siempre nos esperamos en según qué animación). Y todo sin olvidarse de los temas que movieron la 'Star Wars' original, con críticas al imperialismo y la esperanza de un futuro mejor.

'Star Wars: Visions' es una pequeña joya dentro del universo de George Lucas, y si no estamos prestando atención a la animación de la franquicia, nos estamos perdiendo su lado más atrevido y creativo.

