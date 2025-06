Radiografía del fracaso de 'La familia de la tele'. Un excolaborador expone los principales errores del programa: "Trabajaban con miedo"

Aunque ya hace casi una semana del último programa de 'La familia de la tele', el programa todavía no ha desaparecido de la conversación, en especial respecto al debate de por qué una apuesta como esta no terminó de cuajar. Sobre esto, Bob Pop ha señalado que los principales errores de TVE fueron "no creerse lo que había comprado" y que los trabajadores "trabajaban con miedo".

"No se creyeron lo que habían comprado"

Pese a que TVE echara toda la carne en el asador, aparentemente, con 'La familia de la tele', su fracaso en audiencias inicial no se solucionó ni con el paso del tiempo, ni con los numerosos cambios a los que la cadena lo sometió. Sobre esto ha hablado Bob Pop en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena SER.

El excolaborador del programa reconoció que "le había dado mucha pena" que La 1 finalmente tirara la toalla con el formato, ya que "había gente muy válida" en su equipo, y que él sí que pensó en un inicio que este tipo de propuesta podría funcionar en la cadena: "Me creía mucho ese proyecto, quizás porque yo soy muy naíf".

Pop no se cortó a la hora de enumerar los que para él habían sido los errores clave que desde luego no ayudaron a que el magacín terminara sentenciado, empezando por su retraso debido a la muerte del papa:

"Voy a ser muy sincero: creo que el primer error y el primer problema de 'La familia de la tele' fue que lo cancelaran cuando murió el Papa. Porque si tú, como TVE, creas un contenedor diario de gente muy dispar que viene de lugares muy distintos y de repente se muere el papa, pues deja ese programa, apuesta por ese programa y lleva a expertos, pero conviértelo en otra forma de contar la actualidad".

"El gran miedo que tuvieron fue no creerse desde dentro de TVE lo que habían comprado y ahí todo empezó a ir regulero. Escuchar a Belén Esteban preguntarle a alguien sobre los tejemanejes del Vaticano me hubiese interesado muchísimo".

El guionista y escritor reconoció que había sido "muy feliz" cada vez que visitó el plató del programa para contribuir a alguna sección del mismo y señaló esa falta de confianza en lo que el formato era en realidad como uno de los motivos de su fracaso, sugiriendo que así los colaboradores no podían mostrar todo lo que podían ofrecer: "Hay algo que sí me sorprendió mucho de todo el equipo de 'La familia de la tele' y es su capacidad para aprender, pero también su necesidad de no trabajar con miedo. Y trabajaban con miedo".

En Espinof | "MasterChef contribuye a hacer del mundo un lugar peor". Bob Pop sintió que había que decirlo y lo dijo

En Espinof | Las mejores películas de Disney de todos los tiempos