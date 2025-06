Mientras 'La familia de la tele' hace aguas, su antigua cadena les calienta la silla

Sin duda alguna, la llegada de 'La familia de la tele' a RTVE ha sido uno de los grandes temas en cuanto a televisión nacional esta primavera no tanto por su contenido (que bueno, un poco de todo ha habido) sino sobre todo por los continuos reajustes apagafuegos para intentar que el magacín funcionase en una estrategia que ha terminado lastrando las series vespertinas de La 1.

Pero, mientras todo esto está en boca de todos, quizás está pasando algo desapercibido el hecho de que en el otro extremo del mando a distancia (a saber en qué "canal" del televisor lo tenemos cada uno), el canal anterior de la tropa liderada por María Patiño les está calentando la silla con un formato relativamente similar a lo que han venido haciendo desde hace una década los de 'Sálvame'.

Y es que mientras que en RTVE apostaron por una adecuación (por no decir evolución) de lo que llevaban haciendo el último par de años en 'Ni que fuéramos Shhh' como acompañantes de las tardes de los espectadores para una audiencia plenamente mainstream, desde La Osa Producciones (antigua Fabrica de la Tele) apostaron por crear un nuevo formato para seguir con su presencia en Ten y Canal Quickie: 'Tentáculos' (también conocido como 'Ni que fuéramos Tentáculos').

Una sucesión planificada

El plan era claro y desde el momento en el que ya se puso en marcha el gran trasvase a La 1, desde la productora empezaron a perfilar un nuevo programa para estrenarlo acompañando a lo que serían las últimas emisiones de 'Ni que fuéramos Shhh' a finales de marzo. Al frente, Carlota Corredera y junto a ella otro de los tops de 'Sálvame': Kiko Hernández.

Siguiendo su doctrina de retroalimentación, la idea original era no competir y, de hecho, durante las primeras semanas de emisión "en competencia", 'Tentáculos' tuvo dos bloques: uno al mediodía y otro por la tarde/noche, una vez concluida la emisión de 'La familia de la tele'. Horario que sufrió todo tipo de modificaciones durante el mes de hasta el último de hace tan solo una semana: se fusionan los dos bloques y el programa se puede ver de 17:00-20:00.

Un nuevo horario que se adecúa nuevamente a los brincos de 'La familia de la tele' (de 15:50 a 17:10), manteniendo de esta manera la idea de que haya un "trasvase" de espectadores y la aparición de algún que otro colaborador del programa de la pública (Kiko Matamoros no hace mucho) indicaba cierto propósito de continuar el universo "(ex)sálvame" en las tardes de la televisión nacional.

Ahora, con los malos datos que está haciendo el programa de La 1 (va de mínimo en mínimo), el programa de Ten podría verse como el bote salvavidas al que puedan saltar los "ex sálvames" en el caso de que a RTVE se le acabase la paciencia con el programa. Sin embargo, la propia María Patiño ha cerrado la puerta de alguna manera a esa posibilidad.

«No, yo creo que es una etapa cerrada», respondía Patiño recientemente a El Televisero preguntada por la posibilidad, «pero sí me plantearía otras cosas que han surgido que por circunstancias no he podido hacer y probablemente a lo mejor llega el momento». De algún modo, las declaraciones y los gestos que ya de por sí tienen en el programa hacen notar cierta incomodidad, cuando no nerviosismo, ante la situación.

Pase lo que pase, el caso es que nos encontramos con dos programas de una productora con mucha tendencia al cruce y el crossover... y uno de ellos está haciendo aguas mientras el otro está haciendo lo esperado (son peores datos que con 'Ni que fuéramos shh...' pero dentro aun así está entre lo más visto de Ten). Puede que tengan mucho menor presupuesto, pero están manteniendo las sillas calientes para los que quieran regresar.

