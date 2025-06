'La promesa' y 'Valle salvaje' ya no son inmunes al fracaso de 'La familia de la tele'. Su productor ha respondido tajante sobre sus continuos cambios de horario

Aunque el mes pasado el fracaso de 'La familia de la tele' no alcanzó a las audiencias de 'La promesa' y 'Valle salvaje', los continuos cambios de hora a los que la cadena está sometiendo sus dos series diarias están empezando a afectarles negativamente. Tanto que al propio productor "le duele" ver cómo están manejando el tema para competir por la audiencia.

"Hemos cambiado de horario cuatro o cinco veces"

'La promesa' y 'Valle salvaje' está pagando el pato de que 'La familia de la tele' no levante cabeza en audiencias. Para conseguir dar con la tecla que revitalice los datos, TVE está haciendo cambios constantes en su horario, lo que a su vez ha implicado modificaciones en el de sus dos series diarias.

Si a eso le sumamos que también se han visto alterados por el fútbol (aunque finalmente, La 1 reculó y programará este miércoles 11 el episodio de 'La promesa' con regularidad), no es de extrañar que al final la audiencia se esté resintiendo, pese a que todavía mantienen el tipo, dentro de lo que cabe.

Originalmente, 'La familia de la tele' se planteó como contenedor de los dos seriales, para arrastrar a la audiencia de estos al magacín, pero no solo no ha sucedido, sino que ahora está perjudicándolos. Sobre este tema se ha pronunciado Ramón Campos, director de Bambú, en una entrevista a Bluper.

El productor de ambas series es muy consciente de la situación, aunque también de que la última palabra sobre la programación la tiene TVE: "Yo produzco y ellos programan. Si a mí me dejan producir mis series, yo no les puedo decir cómo programar. Ahora, si me voy a datos objetivos, sí es cierto que las series están sufriendo algo que pasa en todas las cadenas".

Campos considera que, aunque TVE "ha hecho lo que tenía que hacer" para intentar salvar su apuesta por el magacín de María Patiño, el haber "cambiado de horario cuatro o cinco veces" no ha beneficiado en absoluto a los seriales: "Las series diarias tienen que acostumbrar al público a una hora y una cadena. Cuando esa costumbre se la rompes al espectador, éste puede acabar yéndose a RTVE Play".

El productor revela que, precisamente, la mejor franja en cuanto a cuota de pantalla es en torno a las 17:00, y luego bajan los datos debido a la competencia, pero también es consciente de la posición de ambos programas: "¿Duele? Claro que duele a nivel personal ver que un producto está funcionando bien y que la cadena lo maneja para intentar competir. Pero si te pones en su lugar, acabas entendiendo que nosotros somos una pieza en ese organigrama".

