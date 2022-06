'GLOW', 'Podría destruirte' y otras 7 series protagonizadas por mujeres increíbles que se pueden ver en streaming

Hoy en día tenemos una suerte increíble de poder contar con cada vez más historias protagonizadas por mujeres y que apuestan por una mayor diversidad de papeles y reparto más allá de "la novia de cuál" o "la madre de Mengano."

Por supuesto que ponernos a repasar todas las series protagonizadas por personajes femeninos complejos y bien construidos es una tarea que da para varias entregas, pero aquí os dejamos estas nueve series que se pueden ver en streaming y que están protagonizadas por personajes femeninos que da gusto lo bien escritos que están y que nos cuentas historias que merece mucho la pena ver.

'Big Little Lies'

'Big Little Lies' explora la vida de tres madres en un pequeño pueblo en el Norte de California. A través de cada capítulo vamos descubriendo cómo las apariencias lo son todo en Monterrey y cada familia esconde más de un secreto. Madeline, Chloe y Celeste se convierten en amigas y aliadas dentro de una comunidad muy complicada y llena de luchas por el poder que se ve sacudida por completo por un asesinato que ocurre en la escuela a la que asisten sus hijos.

Por si el misterio sobre el asesino y la víctima que nos plantea la serie desde el primer momento, 'Big Little Lies' también cuenta con un reparto de aúpa que incluye a Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Zoë Kravitz y Shailene Woodley, que con eso solo ya es razón suficiente para darle una oportunidad.

Disponible en HBO Max.

'She-Ra y las Princesas del Poder'

Esta serie de animación de ND Stevenson comenzó como un remake de la serie clásica de los 80 pero se convirtió en un título con identidad propia y muchísima personalidad. 'She-Ra y las Princesas del Poder' es perfecta tanto para mayores como pequeños y tiene un reparto formado por un buen número de personajes femeninos muy variados y bien definidos.

La serie sigue a Adora y Catra, dos huérfanas que han sido criadas toda su vida como soldados. Cuando Adora encuentra una espada mágica se convierte en She-Ra, una legendaria Princesa del Poder. Desde ese momento se vuelve contra la Horda y sus antiguos camaradas y forma una alianza con las princesas de Etheria para traer de nuevo la paz a su planeta.

Disponible en Netflix.

'Las chicas de oro'

Una de las sitcoms más icónicas de la historia no podía quedarse fuera de la lista. Dorothy, Rose, Blanche y Sophia son simplemente maravillosas y un soplo de aire fresco en cualquier momento. 'Las chicas de oro' supuso toda una revolución en la pequeña pantalla al mostrar a un grupo de mujeres mucho más mayores que las protagonistas habituales y convirtiéndolas en protagonistas extraordinarias.

'Las chicas de oro' no solo son divertidísimas y entrañables desde el primer momento, si no que lidian con muchos temas que no se trataban en personajes de esa edad ni se tocaban tan abiertamente en televisión, como la menopausia o la vida sexual de sus protagonistas.

Disponible en Disney+.

'Derry Girls'

Y saltamos de una comedia protagonizada por mujeres a otra. Y es que 'Derry Girls' es una de las comedias más frescas que nos podemos echar a la cara, con la tercera y última temporada a puntito de estrenarse.

Esta serie de comedia ambientada en la Irlanda del Norte de los años 90 sigue a un grupo de adolescentes a través de su día a día. En medio del importante momento político que están viviendo, Erin y su pandilla están más a sus cosas como conseguir escaparse a un concierto o escaquearse del castigo que toque en el colegio. No solo es divertidísima, si no que además sus protagonistas están escritas que da gusto y es de las series que mejor reflejan lo que es ser una adolescente.

Disponible en Netflix.

'Podría destruirte'

'Podría destruirte' es un drama psicológico con tintes de comedia que gira alrededor de Arabella, una joven escritora que se ha vuelto muy famosa en redes y que trata de reconstruir su vida después de ser asaltada sexualmente.

La miniserie explora los traumas de su protagonista y todas las consecuencias de lo que ha pasado, presentando un retrato muy completo de Arabella con todas sus virtudes y defectos. También es una magnífica exploración del clasismo y el racismo a través de doce episodios que te engancha desde el primer momento.

Disponible en HBO Max.

'Avatar: La leyenda de Korra'

Tras el final de la increíble 'Avatar, la leyenda de Aang' la secuela no tardó demasiado en llegar con 'Avatar: La leyenda de Korra', que se centraba en las aventuras de una nueva Avatar con un nuevo reparto de personajes.

No solo Korra es una protagonista redonda y cuenta con un maravilloso grupo de personajes secundarios, si no que 'Avatar: La leyenda de Korra' cuenta con una animación de infarto y consigue seguir expandiendo el mundo de la serie original con muchísima madurez y profundidad.

Disponible en Netflix y Prime Video.

'Madres trabajadoras'

La primera temporada de 'Madres trabajadoras' aterrizó hace anda en Netflix y Catherine Reitman nos trae una serie que explora la vida de cuatro mujeres y los ochenta brazos que tienen que salirles para poder manejar todo lo que se les viene encima cada día.

Como bien dice el título, específicamente 'Madres trabajadoras' explora las dinámicas de la conciliación entre familia y trabajo con un reparto muy diverso y una honestidad tremenda sobre una situación con la que más de una (y uno) seguro que se identifica.

Disponible en Netflix.

'Anfibilandia'

'Anfibilandia' ('Amphibia') ha sido una de las apuestas de Disney más potentes en los últimos años siguiendo la estela de 'Gravity Falls' y 'La Casa Búho', con una tercera temporada que todavía ha superado a las anteriores. Esta serie de televisión se nos plantea de entrada como una especie de "isekai" de manual en la que su protagonista es transportada a otro mundo.

Anne Boonchuy aparece de repente en una tierra habitada por anfibios parlantes donde comienza a buscar a sus dos amigas desaparecidas. Es una serie divertida y con muy buen ritmo que entra sola y se ve con muchísima facilidad... Y también tiene unos personajes encantadores, comenzando con su protagonista.

Disponible en Disney+.

'GLOW'

Cuando Netflix canceló 'GLOW' nos partió el alma en dos, pero siempre merece la pena reinvidicarla para que más gente siga descubriéndola cada día. Esta serie ambientada en los años 80 se inspira en el circuito de wrestling Gorgeous Ladies of Wrestling, centrándose en los inicios de un programa para televisión protagonizado por luchadoras.

Con un reparto mayormente formado por mujeres, 'GLOW' combina momentos que te calientan el corazón, comedia divertidísima, dramas familiares y toda la emoción de un buen combate. Una genial introducción al mundo del wrestling con momentos muy meta que celebra lo mejor del mundillo sin avergonzarse de nada.