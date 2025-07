"Superman es sólo el primer paso". El CEO de Warner celebra el éxito rotundo de la película de James Gunn y promete un futuro brillante para el DCU

La verdad es que los últimos años no han sido precisamente dignos de celebrar o, al menos, recordar con un mínimo de cariño para David Zaslav. El mandamás de la actualmente conocida como Warner Bros. Discovery ha encadenado decisiones comerciales y ejecutivas que le han puesto contra las cuerdas y han visto descender las acciones de la compañía sustancialmente, descalabros en taquilla, rebrandings infinitos de la plataforma de streaming Max —o HBO, o HBO Max, o yo que sé ya— e, incluso, polémicas subidas de sueldo.

Al fin una alegría

Pero siempre hay espacio para un poquito de optimismo, y a la casa Zaslav este ha llegado bajo la forma del éxito rotundo de 'Superman', la primera piedra del nuevo DC Universe en la gran pantalla capitaneada por James Gunn que se las ha apañado para rascar 217 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana, 122 de los cuales han llegado del mercado doméstico. Nada mal si tenemos en cuenta que la presunta "fatiga superheróica" está haciendo de las suyas.

Con la nueva aventura del héroe kryptoniano, el CEO de WBD se ha apuntado el segundo gran tanto del año en términos de taquilla, en la que la compañía atesora el primer y el tercer puesto en el ranking de estrenos más exitosos del curso 2025 —ocupando el número uno 'Minecraft'—, así que es normal que el bueno de David haya decidido celebrar la buena nueva con un comunicado en el que tira flores a Gunn y al productor Peter Safran, quien comparte labores de director creativo de DC Studios con el realizador.

En el entusiasta texto, que rememora los primeros pasos del estudio, concebido de un modo similar a la Marvel Studios de Disney, mientras promete que 'Superman' "es sólo el primer paso", puede leerse lo siguiente:

“Hace tres años contraté a James Gunn y Peter Safran para reinventar y unificar la dirección creativa de DC bajo un único equipo de liderazgo, aportando nueva vida y emoción a una de las franquicias narrativas más icónicas del mundo. El compromiso de James y Peter con honrar el legado del Universo DC, mientras forjan algo nuevo y emocionante, es inspirador.

Recuerdo mi primera reunión con James hace tres años. Habló de su infancia en Misuri y de cómo los personajes del Universo DC no eran solo historias para él, sino como parte de su familia. Su vínculo personal con estos héroes de DC era profundo, y supe entonces que James era la persona adecuada para darles vida. Su amor por el mundo DC es inmenso, y se nota en cada plano de su trabajo.

Este fin de semana, vimos a Superman alzar el vuelo mientras la pasión y la visión de James Gunn cobraban vida en la gran pantalla. Superman es solo el primer paso. En el próximo año, DC Studios presentará las películas Supergirl y Clayface en cines y la serie Lanterns en HBO Max, todo parte de un ambicioso plan de diez años. La visión de DC es clara, el impulso es real, y no podría estar más emocionado por lo que está por venir”.

Se vienen cositas

Ahora bien, después de descorchar la botella de cava, ¿cuáles son los siguientes pasos del DCU? Los proyectos sobre la mesa son innumerables, e incluyen una serie centrada en Amanda Waller, largometrajes de 'The Authority', 'Sgt. Rock' y 'Batman' —junto a su hijo Damien en 'The Brave and The Bold'— y, por supuesto, el desembarco de la Liga de la Justicia en la gran pantalla en una película ya confirmada pero que aún no ha iniciado su desarrollo.

Dejando a un lado futuribles, las producciones que están viento en popa y que tienen un mes o año de estreno sobre la mesa son las siguientes:

Después de los descalabros de 'The Flash' y 'Aquaman 2', que vieron extinguirse definitivamente la llama del antiguo DCEU, todo entusiasmo con 'Superman' y la nueva etapa de la Distinguida Competencia en el mundo audiovisual es poco.

