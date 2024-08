Warner descubre que en el pasado trimestre perdió 9.100 millones de dólares inesperados, pero sigue confiando en su futuro

¿Sabéis esas veces que al sumar y restar os olvidáis de llevaros una? Bueno, pues algo parecido le ha pasado a Warner, pero a una escala gigantesca: por si no tuviera suficientes problemas desde que David Zaslav ascendió a CEO de la empresa, ahora hemos sabido que solo en el segundo trimestre de este año ha sumado unas pérdidas inesperadas de 9100 millones de dólares. Volved a leer esa cifra: no, el problema no tiene que ver ni con DC ni con Max. El agujero está en otro lado.

Los típicos 10.000 millones que se te pierden

De hecho, el agujero más gordo de Warner está ahora mismo en sus canales lineales y en la pérdida de la NBA, que va a causar una debacle en sus cuentas terrorífica de cara a futuros trimestres. Actualmente, Warner posee canales como Food Network, HGTV, Discovery, CNN, TNT, TBS y Cartoon Network (con su versión para mayores, Adult Swim) que están sufriendo la debilidad del mercado publicitario actual en la televisión lineal.

En total, la empresa ha perdido 10.000 millones de dólares este trimestre, una absoluta debacle que también se ha dejado notar en bolsa, donde las acciones han bajado un 11% en un solo día. Sin embargo, para Zaslav no es necesariamente negativo, según declaraciones recogidas por Yahoo!, porque "este deterioro de nuestras finanzas reconoce que las valoraciones del mercado han cambiado y alinea mejor nuestros valores contables con nuestras perspectivas de futuro".

Todo este embrollo tiene su parte buena para Warner: Max ha crecido en 3,6 millones de usuarios durante los últimos tres meses, elevándose hasta los 103,3 en todo el mundo y pasando la barrera psicológica de los cien millones. Los ingresos por el streaming han subido, sí, y también los de taquilla cinematográfica (un 19%), pero los de la televisión lineal han bajado un 27% y los de los videojuegos un 41%. Casi nada.

El futuro pinta algo borroso para Warner, pero quién sabe: es posible que consigan darle la vuelta de alguna manera pese a la pérdida de la NBA. Veremos cómo evoluciona dentro de otros tres meses. Si es que antes no hay una providencial fusión... o una ronda de despidos de esas que tanto gustan últimamente a las multinacionales.

