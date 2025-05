Los horarios de Eurovisión 2025 dejaron un gran marrón para TVE: decidir si cargarse a David Broncano o a Arturo Valls

La pasada Fiesta de primavera, evento en el que RTVE ha presentado sus novedades para los próximos meses, nos ha traído también la despedida de Melody (que ya está en Basilea) y la confirmación de cómo se podrá ver en España Eurovisión 2025.

No es que tuviéramos gran misterio aquí, ya que desde 2023 se están repartiendo las semifinales entre La 1 y La 2, según el interés general en esa noche (es decir, si actúa España). No siempre fue así (2022 fue La 1 quien emitió ambas semifinales y otros años fue La 2 la que se encargó en exclusiva de ello).

De esta manera, la primera semifinal (en la que participa de exhibición Melody con Esa Diva) se podrá ver en La 1 de TVE el martes 13 a las 21:00; mientras que la segunda se emitirá en La 2, el jueves 15 a la misma hora. La gran final será, como es habitual, el sábado 17 a las 21:00 en La 1. Además, todo esto se podrá ver en RTVE Play.

Melody vs. Broncano vs. Valls

Una programación que arrojó todo un dilema en TVE en cuanto a qué van a emitir, por tanto, en el horario estelar del martes. Recordemos que esta semana La 1 estrenó 'That's My Jam', el programa musical presentado por Arturo Valls, tras 'La revuelta'. Teniendo en cuenta que las semifinales duran poco menos de dos horas y media, el hueco que queda es demasiado pequeño para ambos programas.

Si nos remitimos al precedente del año pasado, La 1 de TVE decidió emitir 'Baila como puedas' tras la segunda semifinal, marcando un dato bastante pobre. Los precedentes de este curso nos dicen que TVE prefiere emitir el programa de Broncano en el 90% de las ocasiones (normalmente por fútbol) relegando al late el programa posterior o directamente cargándoselo.

Sin embargo, en La 1 han decidido que emitirán finalmente 'That's My Jam' a eso de las 23:10. Algo completamente lógico pensando en que en caso contrario desde TVE mostrarían poca confianza en un programa recién estrenado. Que, la verdad sea dicha, no sé hasta qué punto fue atinado el estrenar el concurso de Arturo Valls la semana antes de Eurovisión teniendo en cuenta la coincidencia que se iba a dar.

Más maleable es la situación con La 2, que quitando la cita con 'Cifras y letras', la noche de los jueves la dedican al cine ('El amor en su lugar' en la noche de hoy), por lo que seguramente reconecten con la programación habitual quitando el espacio.

