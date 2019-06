Las 21 mejores películas musicales de todos los tiempos

Sí, 'Rocketman' estará muy lejos de amasar la insultante cantidad de millones que hizo el biopic de Queen, probablemente el negocio musical y cinematográfico del siglo. Pero no todo son vidas reales en los musicales. Es más: nada es real en los musicales. Ahora que Steven Spielberg, a estas alturas, se mete en el fregado de hacer un remake de 'West Side Story' se nos ocurre que es un buen momento para recordar nuestros musicales favoritos.

La vida es una tómbola

No es fácil vivir en un musical. Si la vida fuera así, si la gente arrancase a bailar y a cantar según el estado de ánimo, no estoy muy seguro de que nuestras vidas fueran a ser mejores o más coloridas y animadas.Desde que la edad de oro del musical, con 'El mago de Oz', Fred Astaire y Ginger Rogers (por ejemplo) a la cabeza, Hollywood y el resto del mundo han estado al acecho esperando su momento musical.

Lo mismo ha pasado en televisión, con ejemplos tan potentes como 'Dr. Horrible's Sing-Along Blog' o el recordado episodio musical de 'Buffy, cazavampiros', ambos trabajos firmados por Joss Whedon.

Vamos a repasar sin ningún orden concreto, porque así hay más suspense y componente dramático a la lista, algunos de los musicales que más nos han hecho reír, soñar y sobrecogernos desde que nos desvivimos por el cine. Venga, deja tus comentarios abajo a ver qué has echado de menos.

Alferd Packer: The Musical / Musical Caníbal (1993)

Dirección: Trey Parker.

Reparto: Trey Parker, Ian Hardin, Matt Stone, Jon Hegel, Jason McHugh, Dian Bachar.

Entre 'Sillas de montar calientes' y 'Bone Tomahawk', Trey Parker demostraba un talento fuera de lo corriente adaptando una tragedia similar a lo que veríamos en la más negra y contundente 'Ravenous' pocos años después.

También conocida como 'Cannibal: The Musical', la gamberrada con la que se iniciaron los responsables de 'South Park' es una obra maestra indiscutible, y por tanto la mejor película que ha llevado el logo de Troma en toda su historia. Ojalá una edición en España a la altura de sus canciones.

Cry-Baby (El lágrima) (1990)

Dirección: John Waters

Reparto: Johnny Depp, Tracy Lords, Willem Dafoe, Amy Locane, Susan Tyrrell, Polly Bergen, Iggy Pop, Ricki Lake.

Este monumento al pop-rock podría ser la mejor peli de John Waters, pero lo que es seguro al 100% es el Depp más molón de la vida. Además, Traci Lords, Iggy Pop, Dafoe, temazos, ambientación... todo lo que puedas pedir a un musical pero con el toque guarro de un director que tocó el cielo aquí.

Una peli que destrozaría a los 'Rebeldes' de Coppola sin miramientos y una inolvidable maravilla pop que, de en broma que va, va súper en serio. Puede que seas más de la otra famosa película musical suya, pero la bonita era la historia de El Lágrima.

La tienda de los horrores (1986)

Dirección: Frank Oz

Reparto: Rick Moranis, Ellen Greene, Steve Martin, Vincent Gardenia, Bill Murray, Miriam Margolyes.

Imposible no emocionarse con los crescendos de los temas y con esa obra de orfebrería que es cada fotograma vegetal. Hubo un tiempo en el que Frank Oz fue el mejor director del mundo. Sus trabajos entre creaciones de Jim Henson, comedias psicóticas con Bill Murray y Richard Dreyfuss y sus colaboraciones con Steve Martin (veinte años ya de 'Bowfinger: el pícaro') así lo constatan. Además de todo eso, es Yoda.

Aquí todo está en perfecto orden divino. Los actores, las canciones, los decorados, el humor, el sentido de cine de invasiones de los cincuenta... basándose en un trabajo mucho más discreto de Roger Corman y Charles B. Griffith, apoyados en el inmenso trabajo de Howard Ashman, 'La tienda de los horrores' es uno de esos musicales más grandes que la vida. Y mejores.

El hombre de mimbre (1973)

Dirección: Robin Hardy

Reparto: Edward Woodward, Christopher Lee, Britt Ekland, Diane Cilento, Ingrid Pitt.

Entre muchas otras cosas, entre el ocultismo folk, la leyenda urbana y el satanismo desmedido, la obra maestra de Robin Hardy es la única película que refleja con precisión cómo sería el mundo si la vida fuese igual que en un musical: sería una maldita pesadilla insoportable.

Luz y oscuridad nunca estuvieron tan contrapuestas y enfrentadas sin saber diferenciarse la una de la otra. El género de horror no es algo que suela casar bien con el musical, y la culpa, o al menos parte de ella, es de quien hizo posible esa mezcla de una forma que nadie podría superar jamás.

Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet (2007)

Dirección: Tim Burton

Reparto: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Sacha Baron Cohen, Timothy Spall.

No suele estar reconocida como tal, pero es una más que digna heredera del Burton más afín al terror. Recoger el legado de un musical como éste necesita una buena dosis de valentía. Y de eso va sobrada.

Cada movimiento de cámara, cada plano, está al servicio de cada una de las letras que forman las estrofas de cada canción. Una tragedia, una alegría, una empanada de personalidad y rigor. Obra maestra.

Todo sobre mi desmadre (2010)

Director: Nicholas Stoller.

Reparto: Jonah Hill, Russell Brand, Rose Byrne, Colm Meaney, Katy Perry, Elisabeth Moss.

Nicholas Stoller sigue siendo un valor casi seguro, pero cuando rodó esta locura aún era infalible. Suerte de pesudo-secuela de la excelsa 'Paso de ti', comedia romántica por excelencia del milenio, 'Todo sobre mi desmadre' es el patio de recreo de dos cómicos en estado de gracia. Y además también un certero musical agridulce, pero siempre desternillante.

Jonah Hill y Russell Brand transformados en el gordo y el flaco de la industria musical y las drogas en un encadenado de momentos hilarantes y gemas pop que nos devuelven al brit-pop de finales de los noventa sin despeinarse. Una joya.

Los Muppets (2011)

Director: James Bobin

Reparto: Los Muppets, Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper.

La perspectiva inicial es oscura y adulta: los personajes de trapo han roto relaciones (pocas cosas más tristes verás en tu vida que algún pasaje de la primera media hora de película), tanto profesionales como personales.

Ahora los muppets se encuentran condenados al olvido por parte de un público que ya no es el que era y que se conforma con una programación televisiva chusca y de tres al cuarto donde no hay hueco para las buenas intenciones y la magia de antaño. Vivimos en un mundo en el que no hay sitio para ellos y además parece que nadie se acuerda de que hace años hacían felices a millones de espectadores.

Los productores (1968)

Director: Mel Brooks

Reparto: Zero Mostel, Gene Wilder, Kenneth Mars, Estelle Winwood, Renée Taylor, Dick Shawn, Lee Meredith.

Hace más de cincuenta años del debut de Mel Brooks y nadie ha conseguido hacer un musical más divertido que 'Los productores'. No hay mucho más que añadir, salvo que quizás no sea justo catalogarla como el "musical" más divertido de todos los tiempos. Tampoco estaría de más reconocer al L.S.D. (Lorenzo St. DuBois) de Dick Shawn como el personaje más divertido de todos los tiempos.

No lo es porque se trata de una de las grandes comedias de la historia del cine. Su irreverencia estaba muy adelantada a la época, e introdujo al público el nuevo y único estilo de que, a pesar de algunas joyas por venir, nunca estuvo mejor plasmado en pantalla. Bialystock y Bloom fueron pioneros en triunfar con el fiasco. Genios.

Hedwig and the Angry Inch (2001)

Director: John Cameron Mitchell

Reparto: John Cameron Mitchell, Michael Pitt, Miriam Shor, Alberta Watson, Stephen Trask

Tan fascinante como el primer día. Curiosamente, con el tiempo se disfruta casi más de su narrativa visual que de los temas que dan forma a la historia, poca broma si tenemos en cuenta que la canción más floja de la película sería número uno en cualquier publicación modernilla actual.

John Cameron Mitchell devolvió el rock más glomouroso al lugar que merecía en la industria cinematográfica con una tragedia de proporciones épicas y el mejor sonido imaginable.

¡Socorro! (1965)

Director: Richard Lester

Reparto: Los Beatles, Leo McKern, Eleanor Bron, Victor Spinett

Ver a los Beatles divertirse era algo divertido. Es más: sigue siendo divertido. '¡Socorro!' es insoportable, idiota y llena de altibajos, pero amigos, qué gozada es ver a la banda que mejores canciones hizo jamás pelear contra extraños cultos a ritmo de melodías eternas.

Richard Lester siempre fue un tipo de fiar y, además, fue uno de los referentes del pop en el cine mundial durante los sesenta. Dos largometrajes con los cuatro de Liverpool, 'El knack... y cómo conseguirlo', 'Cómo gané la guerra'... siempre muy ligado al pop, llegaría al cielo con 'Robin y Marian' y dos excelentes secuelas de 'Superman'.

Footloose (1984)

Director: Herbert Ross

Reparto: Kevin Bacon, Lori Singer, Sarah Jessica Parker, John Lithgow, Chris Penn, Dianne Wiest

Una de esas películas por las que mi generación, en algún momento de su vida, intentó bailar más o menos bien. Más o menos suelto. Más o menos divertido. O conducir un tractor.

Kevin Bacon ya era un icono, pero es que su inolvidable Ren, el joven macarrilla de ciudad al que un pueblito lleno de prohibiciones le está pequeño, nos robó el corazón. Lo mejor de todo es que sigue caminando igual de chulo.

Grease (1978)

Director: Randal Kleiser

Reparto: John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Jeff Conaway, Barry Pearl,

Una colección de postales y forraje para carpetas. Divertida, con temazos, y con un Travolta en plenitud de forma que nos hizo conocer lo que era la mezquindad.

Entre muchas otras cosas, todas buenas, 'Grease' es la obra maestra de Lorenzo Lamas.

The Rocky Horror Picture Show (1975)

Director: Jim Sharman

Reaparto: Susan Sarandon, Tim Curry, Barry Bostwick, Richard O'Brien, Patricia Quinn,

A pesar de que 'Shock Treatment' casi tira por tierra el trabajo de Jim Sharman en esta marcianada a todo color que serpentea entre el terror tradicional y el erotismo glam travestido.

Puede que no aguante un análisis detallado, porque esto es el exceso por el exceso, pero la banda sonora nos lleva de la mano a esa casa de los horrores absurdos.

La ciudad de las estrellas (La La Land) (2016)

Director: Damien Chazelle

Reparto: Emma Stone, Ryan Gosling, John Legend, Rosemarie Dewitt, J.K. Simmon

Todos hemos sido muy duros y desagradecidos con la peli. No es el musical hipster de Primark que uno espera cuando alguien cuenta qué es 'La La Land'. De hecho se parece más a un musical de la época dorada de Hollywood que a salir por Malasaña, así que por ahí vamos bien.

Lo más destacable de la película, además de dos números iniciáticos que hacen imposible el viaje de retorno, es que se trata de una historia de amor demoledora y del precio de los sueños. Como toda la obra de Damien Chazelle. La vida misma, pero siendo gente guapa.

Charlie y la fábrica de chocolate (2005)

Director: Tim Burton

Reparto: Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly, Deep Roy, Helena Bonham Carter, Noah Taylor, James Fox

Adaptación ejemplar de un relato eterno donde uno duda si no terminarán devorando niños o reformando Neverland con chocolate sexy.

Imaginativa, directa al grano y con unos números musicales de llorar de risa, se permite el lujo de meter mano a unas licencias intocables después de haber hecho dudar al respetable sobre ciertos abusos y clichés.

Un excelente reparto, mejor ambientación y ganas de hacernos disfrutar a todos. Pues muy bien, Tim.

Dirty Dancing (1987)

Director: Emile Ardolino

Reparto: Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes, Jack Weston

Que sí, que puede parecerte la película más hortera y mejor diseñada para enamorar a nuestras madres, pero oye, que una peli te descubra a The Ronettes o a Mickey & Sylvia se merece todo nuestro respeto.

Más allá de los clásicos, excelentes canciones y ambientación encantadora para una de esas extrañas, mágicas películas ante las que es imposible ofrecer resistencia. Por eso es un clásico, digo yo.

Cantando bajo la lluvia (1952)

Director: Stanley Donen, Gene Kelly

Reparto: Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds, Jean Hagen, Millard Mitchell, Cyd Charisse, Rita Moreno, Douglas Fowley

Terapia. 'Cantando bajo la lluvia' es algo más que una película. Es medicina para el alma, una inyección de energía que ayuda a seguir adelante. Posiblemente el cine se haya inventado para crear musicales y así llegar a la obra cumbre (o no) de Stanley Donen. Y Gene Kelly.

Granujas a todo ritmo (1980)

Director: John Landis

Reparto: Dan Aykroyd, John Belushi, Henry Gibson, Carrie Fisher, James Brown, Kathleen Freeman, John Candy, Aretha Franklin, Ray Charles, John Lee Hooker, Frank Oz

Una vez, John Landis fue el mejor director del mundo. Aquí se pasó de frenada, algo habitual en su cine, pero que le quiten lo bailao al responsable de llevar a buen puerto un musical al servicio de John Belushi.

Excesiva, llena de soul, de cameos, de ritmo, 'Granujas a todo ritmo' es un musical tan redondo que es mejor musical que comedia.

Bailar en la oscuridad (2000)

Director: Lars von Trier

Reparto: Björk, Catherine Deneuve, David Morse, Peter Stormare, Jean-Marc Barr, Joel Grey, Udo Kier

Si las peripecias de los Blues Brothers te resultan agotadoras, entre temas country y persecuciones masivas, tal vez lo tuyo sea 'Bailar en la oscuridad'.

Antes de que Thom Yorke osara musicar el remake de la obra maestra de Dario Argento , el líder de Radiohead ayudó a potenciar exactamente lo opuesto a la vitalidad de 'Cantando bajo la lluvia' o la alegría contagiosa de 'Grease'.

Moulin Rouge (2001)

Director: Baz Luhrmann

Reparto: Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo, Jim Broadbent, Kylie Minogue

Ámala. Ódiala. Pero no te quedes de brazos cruzados. Para muchos, la obra maestra de Baz Luhrmann (para un servidor esa es 'El gran Gatsby') es este "empalagoso" musical que hace las delicias del público más acostumbrado a la vieja guardia del género.

Un excelente reparto y una sección musical de altura para un éxito ganador de dos premios de la Academia.

El fantasma del Paraíso (1974)

Director: Brian De Palma

Reparto: Paul Williams, Jessica Harper, William Finley

Nos despedimos con una de esas películas que tienen hueco en cualquier lista que se precie. Brian De Palma se marcó el 'Fausto' definitivo a base de pop rock y tragedia fantástica. Una de las películas más importantes y menos reconocidas de los setenta.

Ya sé que me dejo más de una y de dos indispensables, pero creo que no está de más actualizar nuestras listas, porque el tiempo nos proporciona una nueva perspectiva, y si me preguntas hoy cuáles son para mí los 21 mejores musicales, lo tengo claro. ¿Cuál echas de menos tú?