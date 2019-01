"Traicionó el espíritu de la Suspiria original". Dario Argento critica el remake de su obra maestra

¿No te ha gustado la nueva ‘Suspiria’ dirigida por Luca Guadagnino? Pues a Dario Argento tampoco. Y es que este remake del clásico del maestro del giallo ha polarizado la opinión de público y crítica como muy pocos largometrajes que hayamos podido ver durante los últimos meses, desatando odios y, como es mi caso, pasiones a partes iguales.

El señor Argento, que ha calificado a Guadagnino de “buena persona” —sólo faltaba—, ha hablado sobre la nueva versión de la que, probablemente, sea la obra más celebrada de su filmografía, en el programa ‘Un Giorno da Pecora’ de Rai 1, donde ha tildado a la ‘Suspiria’ protagonizada por Dakota Johnson de ”refinada”, añadiendo que “Guadagnino hace mesas hermosas, cortinas hermosas, platos hermosos... todo hermoso”.

Pero más allá de esta sorna italiana, el autor de cintas de la talla de ‘Rojo oscuro’ o ‘Phenomena’ matizó más firmemente su opinión con unas palabras de lo más contundentes, perfectamente comprensibles viniendo de un creador original de un filme versionado con tanta libertad como ‘Suspira’.

“No me emocionó, traicionó el espíritu de la película original: no hay miedo, no hay música. La película no me ha satisfecho demasiado”.