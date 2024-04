'First Dates', la soltera de Burgos se asusta cuando parece que su cita va a quitarse los pantalones. "Me gusta sentirme bajo las cataratas del Niágara"

Hay gente que viene preparada para todo a 'First Dates'. Genís quería impresionar a Leticia, pero la verdad es que no triunfó demasiado ni con sus canciones ni cuando quiso alardear de ser "todo un empotrador".

Burbujas de amor

Leticia es de Burgos, tiene 33 años y trabaja como comercial. Dice que le dan más miedo las personas que los animales, y que es neurodivergente: "Tengo TDH y PAS (Persona Altamente Sensible)". Vino buscando alguien que la supiera llevar, con inteligencia emocional y saber estar.

Genís es mozo de almacén, viene desde Barcelona y tiene 27 años. Se define como "muy romántico", de los que no besan en la primera cita. Al llegar, le regaló una rosa a Leticia, que agradeció el gesto aunque se decepcionó un poco al ver que era de plástico.

Ninguno de los dos acertó la edad del otro a ojo, y Genís no pudo aguantarse las ganas de presumir de voz: "Tengo una voz penetrante, que te entra por todos los poros de la piel". Se vino tan arriba que terminó arrancándose a cantar 'Quisiera ser un pez'. "Ni me penetra ni me conquista, por la voz" reflexionó Leticia tras la serenata.

Hablando de sexo, él le contó que era muy fogoso: "Me llaman el mecánico, porque hago muchas llaves durante el acto". También se declaró fan del squirt femenino: "Me gusta sentirme bajo las cataratas del Niágara, que me dé todo el chorro".

Cuando garantizó que tenía un cuerpo "bien apretado y bien dotado" de 21 centímetros, Leticia sacó un metro para hacer la broma pero él se levantó de repente y ella se esperó lo peor: "Ay, madre, que se la saca". Genís aseguró que no iba a quitarse los pantalones, pero ella no parecía muy convencida.

Lo que sí que le hizo fue un bailecito sexy en el reservado: "Se lo está disfrutando él solo" pensó ella. Aunque él sí que quería una segunda cita, Leticia le dijo que no le veía como pareja porque necesitaba a "alguien más tranquilo".

