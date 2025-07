"Elio era perfecta para rendir homenaje a las películas de John Carpenter o Ridley Scott". Hablamos con Madeline Sharafian y Domee Shi, directoras de lo último de Pixar

Si miras el catálogo que Disney tiene preparado para los próximos años, hay una increíble colección de secuelas, remakes, spin-offs y franquicias de todo tipo y pelaje. Sin embargo, Pixar continúa intercalando películas originales con secuelas y, como prueba, hoy estrena 'Elio', su vigesimonovena cinta, que ha tenido un desarrollo complicado: su director original, Adrian Molina, se marchó del proyecto después de que desde las altas esferas del estudio le obligaran a bajar el tono LGTB, y el testigo le cogieron Domee Shi y Madeline Sharafian.

Para hablar de 'Elio', sus homenajes y el aire que se respira dentro de la empresa nos hemos juntado con sus dos directoras y con la productora Mary Alice Drumm (que no os sorprenda si no leéis ninguna declaración suya porque no habló durante la entrevista) para saber un poco más sobre los tejemanejes de lo último del estudio.

¿Secuelas? Sí, pero

Espinof (Randy Meeks): Bueno, la primera pregunta es obligatoria, porque parece que la industria cinematográfica se ha rendido ante las franquicias, las secuelas y los remakes. Pero 'Elio' es una película totalmente original. ¿Os sentís como la resistencia? ¿Creéis que Pixar debería estar a la vanguardia creando películas originales?

Madeline Sharafian: De hecho hablamos mucho sobre eso en Pixar. Es algo que estamos discutiendo constantemente. Por un lado, toda la identidad de Pixar se construyó a partir de la originalidad. Creo que cuando salió al mercado con 'Toy Story', 'Bichos' y 'Monstruos SA' eran las cosas más originales que se habían hecho en mucho tiempo. Pero, por otro lado, y hablando por mí misma, 'Toy Story 3' es una de mis películas favoritas de todas las que hemos hecho. Así que es un poco complicado.

Creo que siempre vamos a seguir haciendo películas originales, pero cuando hacemos secuelas, nuestro objetivo es tratarlas con la misma seriedad. De hecho, a veces les exigimos aún más para asegurarnos de que se ganan su puesto y de que vale la pena hacerlas, porque la gente que trabaja aquí en Pixar tiene unos estándares muy altos. Y si no creen que lo que estás haciendo merece su tiempo, te lo van a decir. Es interesante. Creo que tenemos un buen equilibrio entre ambas partes, pero intentamos asegurarnos de que las secuelas sean tan emocionantes como las originales.

Espinof: Las películas de Pixar suelen cambiar mucho desde su concepción hasta que la vemos. ¿Qué parte de 'Elio' se perdió por el camino que más echáis de menos?

Madeline: Oh. Oh, espera. Tengo una: hay muchos personajes extraterrestres de fondo, pero especialmente me gustaban unos a los que llamábamos los "alienígenas seta". Siguen estando en la película, pero había una secuencia en la que aparecían mucho y estaban muy bien animados, eran muy divertidos. Y fue una pérdida trágica. Fue por el bien de la película, pero de vez en cuando los veo en el fondo de una toma y pienso: "Oh, tío. Recuerdo que solían estar en primer plano". Sí. Eso es mío.

Espinof: Bueno, tal vez puedan estar en las escenas eliminadas del DVD o algo así.

Madeline: Desde luego, ¡merecen ser vistos!

John Carpenter, Ridley Scott y Pixar: Relación si la hubiere

Espinof: 'Elio', durante unos momentos, juega con el body horror en una película infantil, algo que personalmente me encantó. ¿Os gustaría profundizar más en las interconexiones entre la animación familiar y otros tipos de géneros que tal vez se pasan por alto?

Domee Shi: Sí. Me encanta asustar a los niños [Risas]. ¡No, es broma! Recuerdo que cuando era niña me encantaba 'Pesadilla antes de Navidad'. Bueno, todas las películas de Tim Burton. Me encantaba sentir un poco de miedo. Creo que hay un divertido equilibrio entre el miedo y la diversión, y fue muy interesante jugar con eso en algunas escenas con el clon. No queremos traumatizar a los niños (demasiado), pero creo que hay algo realmente divertido en asustarse durante un minuto y luego darse cuenta de que todo está bien y de que el clon no es algo realmente aterrador.

Cuando haces una película, quieres entretener al público. Quieres hacerles reír y llorar, que es lo que hacemos en muchas películas de Pixar. Pero también creo que hay algo divertido en hacerles sudar y ponerse tensos. Quieres experimentar todas estas emociones mientras ves una película. Maddie y yo somos muy fans del terror y la ciencia ficción, y nos pareció una oportunidad muy divertida para rendir homenaje a muchas de nuestras películas favoritas, como las de John Carpenter o Ridley Scott. Y creo que es divertido y lo suficientemente ligero como para que, con suerte, despierte el interés de los espectadores más jóvenes por el género. Quizás esto pueda ser su puerta de entrada para ver estas otras películas cuando sean lo suficientemente mayores.

Espinof: Sí. De hecho, se ven bien las referencias a 'La Cosa' o 'Terminator 2', por supuesto. Pero me gustaría que me explicarais esa referencia que nadie más va a pillar y que solo vosotras sabéis que está ahí.

Domee: Una referencia que nadie va a captar... ¿'Dune'?

Madeline: 'Dune'. Había una versión de la escena del caparazón en la película y utilizamos música temporal, antes de tener la banda sonora, para cortar la escena, y pusimos la canción del Gom Jabbar de 'Dune'. Y fue lo más divertido que habíamos visto nunca. Para nuestro compositor fue muy difícil crear una versión aún más épica de eso. Así que eso es lo que hay. Ya no está ahí, ¿sabes? Ha sido sustituida por otra música, pero sin duda fue una gran inspiración.

Espinof: Ha sido un placer. Tengo que irme, pero podría estar con vosotras durante horas. Muchas gracias y enhorabuena por vuestra película.

Madeline: Muchas gracias. Encantada de conocerte.

