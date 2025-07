El cancelado spin-off de 'Cars' sobre trenes que prometía ser una mezcla entre 'The Warriors' y '¡Jo, qué noche!'

Puede que ahora nos quejemos (con razón) de que Disney parece vivir enganchada a su propia nostalgia, con secuelas, precuelas, remakes en acción real y series de televisión reviviendo sus propias franquicias, pero lo cierto es que esto no es nuevo: todos hemos crecido con la secuelas directas a vídeo, y lo que no todo el mundo sabe es que había todo un estudio destinado a producirlas: DisneyToon. Desde 1990 hasta 2018 hicieron 47 películas, y eran muy, muy rentables. Tanto, que estuvieron a punto de poner sus zarpas encima de Pixar.

El séptimo círculo del infierno a lo Pixar

Piensa en una secuela mala de Disney: lo más probable es que DisneyToon esté detrás. 'La bella y la bestia: una navidad encantada', 'Pocahontas II: Viaje a un nuevo mundo', 'La dama y el vagabundo 2'... Por cada 'Goofy e hijo', 'La Cenicienta 3' o 'El retorno de Jafar' que hacían, había seis películas terribles destinadas tan solo a ingresar dinero en las arcas de Disney. Lo conseguían: estos subproductos costaban unos 15 millones y acababan consiguiendo en los videoclubs de todo el mundo más de 100 al final de sus días.

Mientras esta desfachatez tenía lugar, en 2004, Pixar y Disney anunciaban el fin de su colaboración tras un careo entre Michael Eisner, CEO de Disney, y Steve Jobs, director de Pixar. Básicamente, según el acuerdo inicial, Disney poseía los derechos de las siete primeras películas de Pixar, desde 'Toy Story' hasta 'Cars', y podían hacer toda clase de secuelas, precuelas y spin-offs, con o sin permiso del estudio original. Eisner pretendía que siguiera así (obviamente), y Jobs luchó para que, a partir de 'Cars', Disney no pudiera hacer secuelas baratas de sus películas.

Para presionar, se llegó a crear un estudio alternativo a DisneyToon, Circle 7, donde harían segundas partes cutres de las películas de Pixar de las que Disney tenía derechos, como 'Monstruos SA 2: Lost in Scaradise', 'Buscando a Nemo 2' o 'Toy Story 3'. Sí, al final en Pixar hicieron todas ellas, pero fueron, ni de lejos, las que se plantearon en este estudio, conocido por los propios trabajadores como "Pixaren't". De hecho, no acabaron haciendo ni una sola cinta antes de cerrar en 2006, y la responsabilidad pasó a manos, una vez más, de DisneyToon... que acabó perpetrando tan solo dos spin-offs de 'Cars'.

¡Acarsbáramos!

Tras el monumental éxito de 'Cars' y 'Cars 2', DisneyToon recibió un encargo: crear una película que se pareciese a estas pero en la que no apareciesen Rayo McQueen, Mate y el resto de personajes. Un spin-off en toda regla, vaya. Así nació 'Aviones' y 'Aviones: Equipo de rescate', dos mediocridades absolutas que funcionaron bien en taquilla. Tan bien, que se llegó a anunciar una tercera parte en 2017 y en AnimatedViews llegaron a insinuar que en DisneyToon ya planeaban hacer 'Barcos' y 'Trenes'.

No les faltaba razón: el único arte conceptual que nos ha llegado es el de otro spin-off de 'Cars', que basculaba entre su potencial para ser una película decente y la parodia de 'Padre de Familia': 'Metro'. Steve Loter, que iba a ser el co-director, la definió como "un cruce entre una película específica de Walter Hill de los 70 y otra de Scorsese en los 80". La película de Walter Hill es 'Los amos de la noche' ('The Warriors') y la de Scorsese '¡Jo, qué noche!'. Dicho así, cualquiera diría que 'Metro' iba a estar a la altura del Pixar de aquella época, ¿no?

No hay manera de saberlo, porque conocemos solo algunos pequeños datos sobre la película. Muy interesantes, eso sí: por ejemplo, 'Metro' se iba a desarrollar a tiempo real, casi sin saltos en el tiempo, y en los títulos de crédito íbamos a escuchar una versión de 'Living in the city', de Stevie Wonder. Según el arte conceptual podemos saber que los coches de 'Cars' cogen el metro todos los días, los trenes acaban relajándose en el bar para trenes después de un duro día de trabajo... ¡E incluso tienen su propio barrio dentro de la ciudad! En un momento dado, tal y como se puede intuir, nuestro protagonista sería perseguido por prácticamente toda la ciudad al llegar la noche, y tendría que enfrentarse con pandillas, otros trenes que le consideraban inferior y, por supuesto, la policía.

Según Loter, que estuvo desarrollándola durante cuatro años, "habría sido la película de 'Cars' más descarnada y dura", mientras que Sunil Hall, el co-director, afirmó que la hubiera abrazado totalmente la tristeza de los trenes, que se ven obligados a andar por vías y no pueden salirse de su camino establecido, una pesadilla en un mundo de coches que se mueven con libre albedrío. Al final, todo este trabajo quedó en nada: DisneyToon cerró en 2018, cancelando todos los proyectos que estaban haciendo en ese momento, y, tras 'Cars 3', Pixar cerró (aparentemente, al menos) la franquicia. Sin embargo... ¿No sentís un poco de tristeza por haberos perdido algo como 'Metro'? Quién sabe, quizá en ese pozo de secuelas directas a vídeo hubiera gente que quería hacer algo interesante para variar... y no sentirse atrapados en sus propias vías de tren.

