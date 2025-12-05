Adoro la amistad entre Judy y Nick y su evolución en 'Zootrópolis 2', por eso creo que convertirla en un romance sería una idea terrible

El regreso de 'Zootrópolis' con su secuela nos ha traído de vuelta uno de los debates más manidos entre los fans: ¿deberían Judy Hopps y Nick Wilde ser pareja? La química entre ambos en la primera película era innegable, y su evolución -de la desconfianza al respeto y de ahí a una sólida amistad- dejó la puerta abierta a interpretaciones románticas que muchos espectadores siguen deseando ver en pantalla.

Pero creo que 'Zootrópolis 2' no fue concebida como una historia de amor, sino como una poderosa metáfora sobre los prejuicios y el racismo, uno de los comentarios sociales más relevantes que Disney ha abordado en años. Y es popr esto que convertir a sus protagonistas en pareja podría complicar lo que convirtió a la película en un fenómeno: su mensaje universal y su habilidad para reflejar sesgos reales a través de una historia accesible para el público.

Sería un error cambiar las cosas

Los directores Byron Howard y Rich Moore reconocieron en Entertainment Weekly que la pregunta que más les hacen tiene que ver con la naturaleza del vínculo entre los protagonistas. "Alguien se va a decepcionar", dijo Moore. "Será romántico o se quedará en una amistad", explicó, dejando claro que ambos caminos son posibles.

Más tarde, en Collider, profundizaron en la idea:

"Hay una química innegable, la veas como la veas. Es genial porque significa que a la gente le encantó la primera película. Como esta película comienza literalmente un par de semanas después de la primera, podemos ver esa química, ese conflicto. Ese contraste alcanza un nivel completamente nuevo, lo cual ha sido genial para la película".

Pero precisamente esta química puede ser más valiosa si permanece en el terreno de la amistad, manteniendo intacto el mensaje sobre los prejuicios que definió a la primera entrega.

En un contexto donde 'Zootrópolis' utilizó la relación entre un depredador y una presa como alegoría del racismo, convertir a Judy y Nick en pareja podría ser volver a caer en los tópicos de siempre y repetir ese patrón sería un retroceso importante dentro de una película cuyo objetivo principal es combatir estereotipos.

En 'Zootrópolis 2' se muestran momentos de vulnerabilidad entre Judy y Nick, especialmente cuando sus vidas corren peligro y aunque hay escenas que revelan una conexión profunda, también pueden interpretarse como una amistad extraordinaria, y no necesariamente como un romance.

Aunque tenga esta profundidad emocional, lo cierto es que 'Zootrópolis' tiene la oportunidad de volver a centrar el foco en el comentario social que convirtió a la primera película en un hito. El mundo animal antropomórfico ya se utilizó como metáfora eficaz para explicar cómo afectan los prejuicios, especialmente en personajes que no son malvados de forma consciente pero sí están condicionados por estereotipos.

La relación entre Judy Hopps y Nick Wilde es, ante todo, una historia de superación, un ejemplo de cómo dos individuos pueden derribar barreras y construir algo significativo sin necesidad de que ese algo sea amor romántico. Y existen infinitas posibilidades para explorar nuevos temas sin alterar la naturaleza del vínculo que hay entre ellos. Convertir su relación en pareja podría diluir el mensaje central, mientras que mantenerla como una amistad sólida y transformadora honraría aquello que hizo de 'Zootrópolis' una de las películas más valiosas de Disney en los últimos años.

