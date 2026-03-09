Las escenas post-créditos de 'Hoppers' que traen de vuelta el mejor humor al estilo Pixar

Ya es costumbre que tengamos que esperar a ver todos los títulos de crédito por si acaso hay sorpresa final. Durante un tiempo solo pasaba con las películas de superhéroes y de Pixar, pero de un tiempo a esta parte todo tipo de cintas esperan que te quedes para un chiste final, una promesa de futuro o incluso, por qué no, el epílogo real de la historia. Y sí, 'Hoppers' no es una excepción, así que aguanta en tu butaca mientras ves pasar los títulos de crédito con animales utilizando el móvil (con algunos gags divertidísimos), porque merece la pena.

Ojo: A partir de aquí, spoilers de 'Hoppers'. Debería ser obvio por el título del post, pero a estas alturas nunca se sabe.

Face off (a lo Pixar)

Cierto es que ninguna de las dos escenas post-créditos, realmente, aportan nada a la historia ni preparan una secuela, pero son dos pequeños gags que amplían detalles de la trama que quedan sin final y que, desde luego, merece la pena ver. El primero, que aparece a mitad de los títulos de crédito, tiene que ver con la cara caída del falso Jerry robótico: Ellen (la osa), Loaf (el castor) y Tom (el lagarto) se prueban la cara haciéndose reír entre elos hasta que un pájaro aparece y se la lleva, dejándoles decepcionados.

El segundo, para el que hay que esperar hasta el final, es un guiño al inicio de la película, cuando Mabel va casa por casa tratando de conseguir firmas para su petición de salvar el claro, y solo consigue que un hombre mayor le detalle su lista de la compra, basada en leche, huevos y pan. En esta escena post-créditos, el hombre abre la puerta y le saluda la nueva reina de los insectos con su ejército de hormigas, que meten en su interior la compra que pidió, y le entrega un papel firmado por Mabel con una cara sonriente dibujada. Un final fantástico a una película fantástica.

Esta es, por cierto, la decimoséptima película de Pixar con escena postcréditos desde que empezaron con el musical 'Pon esto donde estaba o te vas a enterar' en 'Monstruos S.A'. De hecho, una escena post-créditos de 'Elio' era un teaser de 'Hoppers', y siempre es una alegría que no caigan en utilizar este recurso para promocionarse a sí mismos otra vez. Próxima parada, 'Toy Story 5': para qué negarlo, por crítico que sea con Pixar, allí estaremos.

