En 3 días llega a Netflix una ucronía inabarcable. Una fascinante serie ideada por uno de los mejores autores de ciencia ficción de la historia

Si me preguntáis, pocos subgéneros de la ciencia ficción me fascinan más que el de los universos paralelos. El qué hubiera pasado si en vez de esto ocurriese aquello y cómo todo eso moldea un mundo completamente distinto. Cuestión que a veces se explora como parte de un multiverso (ahí tenemos, por ejemplo, la temporada 2 de 'El Pacificador') o como una ucronía, es decir, un relato de una realidad histórica alternativa.

En lo que espero el regreso de una excelente serie enclavada en ese subgénero como 'Para toda la humanidad' y cómo reescribe la historia de la carrera espacial el que los soviéticos llegasen primero a la Luna. Es bueno revisionar el que probablemente sea el último gran ejemplo de esta cuerda. Está basada en una novela de todo un maestro de la ciencia ficción como es Philip K. Dick y la podremos ver en Netflix a partir de próximo miércoles 11.

Nazis y japos

Con la premisa de qué hubiera pasado si el Eje hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, 'El hombre en el castillo' (The Man in the High Castle) nos lleva por la historia de un mundo prácticamente repartido en dos mitades, a lo tratado de Tordesillas, entre los nazis y los japoneses.

Algo que vamos a explorar a lo largo de la serie a través de los ojos de Joe (Luke Kleintank), recién reclutado por la resistencia americana (a pesar de que en realidad es agente de las SS); Juliana (Alexa Davalos), una joven de la San Francisco ocupada por Japón que descubre un metraje imposible: imágenes de los aliados ganando la guerra; su novio Frank (Rupert Evans); y, además, tenemos al Obergruppengührer Smith (Rufus Sewell), general nazi que investiga la resistencia en Nueva York.

Creada por Frank Spotnitz ('Expediente X'), la serie arrancó en Amazon Prime Video como una de las primeras series de la plataforma. De hecho, en esa época 'El hombre en el castillo' saltó a la luz primero como piloto que fue exhibido en la plataforma para meses después tener la temporada 1 completa en la plataforma. Un modelo de distribución que usó también con 'Bosch' y 'Sneaky Pete' entre muchos otros.

Más allá de cómo se empezó a emitir la serie, el caso es que convenció bastante su planteamiento. Su primera temporada, de hecho, roza la puntuación perfecta en RottenTomatoes con un 95%. Puntuaciones aparte, la verdad es que la serie era fascinante de principio a fin. Si bien tengo algún pero porque creo que no siempre equilibraba bien las subtramas, la verdad es que poco a poco te iba atrapando mucho.

'El hombre en el castillo' tuvo cuatro temporadas en las que la serie fue evolucionando y poniendo más elementos, incluyendo el explorar ese mundo alternativo más acorde al nuestro. El resultado fue una gran serie que se sitúa fácilmente entre las mejores de la ciencia ficción de la pasada década.

Si no podéis esperar a su llegada a Netflix, 'El hombre en el castillo' está disponible también en Prime Video.

En Espinof | Las 28 mejores series de ciencia ficción que ver en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ y Apple TV

En Espinof | Las 14 mejores series de ciencia ficción y fantasía de 2025