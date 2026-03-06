Netflix compra la IA de Ben Affleck. ¿La idea? Convertir el arte de la posproducción en una fábrica de churros

Si, por algún casual, te dedicas a la posproducción, es probablemente que leer estas líneas no te haga nada de gracia, porque la nueva adquisición de Netflix tras ahorrarse una buena millonada al bajarse del barco de la compra de Warner Bros. Discovery promete automatizar procesos por obra y magia de la inteligencia artificial. De una, por cierto, creada por el mismísimo Ben Affleck.

Posproducción artificial

Como digo, después de quedarse los 82 700 millones de euros que tenían previsto gastar en WBD —y embolsarse la jugosa compensación de 2 800 por haberse cancelado la operación, cortesía de Paramount—, la Gran N del streaming ha adquirido InterPositive, una start-up centrada en la IA con 16 empleados y con Affleck haciendo las veces de asesor sénior.

Pero ojo, porque, según ha explicado el padre de la criatura, el software de InterPositive no funciona como un generador de vídeos al estilo Sora o Seedance.

No se trata de generar mediante instrucciones de texto (text-prompting) o de crear algo de la nada. La IA, la gente piensa mayoritariamente en ella como hacer algo de la nada: 'Voy a escribir algo en una computadora y me va a dar una película'. Eso no es lo que es esto.

¿Entonces, qué hace exactamente esta IA? Pues, básicamente, se alimenta con los dailies [el material bruto rodado diariamente] de una producción para, después realizar tareas de mezcla y color, reiluminación de tomas y añadir efectos visuales automáticamente. Vamos, convertir el arte de la posproducción en una fábrica de churros que unificará procesos y hará las series y películas de Netflix más clónicas —salvo excepciones— de lo que ya son.

Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, ha prometido en un comunicado que la inclusión de esta IA en sus procesos, proporcionará a sus socios "más opciones, más control y más protección para su visión".

Nuestra relación con los artistas siempre se ha basado en la confianza: apoyar toda la gama de su creatividad y garantizar que tengan el poder de decidir cómo se hacen sus películas y programas. Creemos que las nuevas herramientas deben ampliar la libertad creativa, no limitarla ni reemplazar el trabajo de escritores, directores, actores y equipos técnicos. Ben y su equipo en InterPositive forman parte de una larga tradición en nuestra industria de artistas que lideran el camino en cómo se utiliza la innovación en la narrativa. Su trabajo consiste en dar a los cineastas más opciones, más control y más protección para su visión. Estamos entusiasmados de construir sobre ese legado juntos, con los creadores y sus intenciones artísticas en el centro de todo lo que hacemos.

Por su parte, Elizabeth Stone, directora de producto y tecnología de Netflix, ha diferenciado el software de InterPositive del resto de herramientas de IA generativa afirmando que estas últimas no operan desde la perspectiva de un cineasta. Y es que, según comenta, su última adquisición está diseñada para ayudar a producir contenido de mayor calidad, no para hacer películas o programas de televisión más rápido o más barato.

Porque, claro, automatizar procesos y ahorrar sueldos en artistas de VFX que empleen varias jornadas en hacer un efecto concreto, no va a suponer mejoras en tiempos de producción o presupuesto.

Nuestro enfoque de la IA siempre se ha centrado en atender de manera significativa las necesidades de la comunidad creativa y de nuestros miembros. El equipo de InterPositive se une a Netflix debido a nuestra creencia compartida de que la innovación debe empoderar a los narradores, no reemplazarlos. La impresionante tecnología de InterPositive está diseñada específicamente para que los cineastas y showrunners trabajen con herramientas que apoyen de forma natural sus visiones creativas y cómo quieren darles vida. Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo de InterPositive a Netflix y de seguir construyendo hacia un futuro del entretenimiento donde la tecnología juegue un papel en cómo se hacen las historias, pero las personas —y sus ideas, oficio y juicio— permanezcan en el núcleo de la gran narrativa".

Por otra parte, en un vídeo compartido por Netflix y lleno de cháchara que endulza bastante la operación y el futuro de la pospo, Affleck ha compartido los motivos que le llevaron a crear InterPositive y sus metas con la compañía.

En 2022, pasé mucho tiempo observando el auge temprano de la IA en la producción. Como cineasta, pude ver cómo estos modelos se quedaban cortos. Para que los artistas apliquen estas herramientas a la hora de contar las historias a las que dedicamos nuestras vidas, estas deben estar construidas específicamente para representar y proteger todas las cualidades que hacen que una historia sea grande: los matices de la cinematografía, los desafíos predecibles —e impredecibles— de los entornos de producción, la distorsión de una lente o la forma en que la luz cambia de forma a lo largo de una escena.

También necesitamos preservar lo que hace que la narrativa sea humana, que es el juicio. El tipo de juicio que se tarda décadas en construir, experiencia para perfeccionar y que solo las personas pueden tener. Sabía que tenía una responsabilidad con mis colegas y nuestra industria: proteger el poder de la creatividad humana y a las personas que están detrás de ella.

Llamadme loco, pero para proteger la creatividad humana y a las personas que están de ella, algo me dice que lo más sencillo es dejar que continúen haciendo su trabajo y no automatizarlo con inteligencias artificiales.

