Netflix se hace con la nueva serie del creador de 'Más que rivales'. Un drama histórico con amor prohibido protagonizado por Alejandro Magno y Aristóteles

Como siempre que hay un bombazo entre manos una de las grandes preguntas que surgen es en torno a los nuevos proyectos de sus responsables. Después de arrasar con 'Más que rivales', Netflix se ha hecho con la nueva serie de su creador, Jacob Tierney.

Tierney escribe, dirige y será productor ejecutivo de 'Alexander', un biopic en torno a la figura de Alejandro Magno y sus años mozos. La serie está basada en la novela de Annabel Lyon 'El maestro de Alejandro' (The Golden Mean), que narra la relación entre el futuro gobernante y uno de los mayores filósofos de la historia.

Griegos, Macedonios, son todos humanos

De esta manera y según la sinopsis, la historia arranca con el imperio ateneo derrumbándose y la mayor mente de mundo, Aristóteles, viajando a Macedonia para ser el tutor de un joven y volátil príncipe. Entre las intrigas de palacio, amor prohibido, una guerra brutal y ambiciones despiadadas, su amistad improbable da forma a un imperio y altera el curso de la historia.

Según Netflix, la historia reimagina «la lucha clásica de poder entre mentor y pupilo con una energía moderna y cruda que se siente tan épica como increíblemente íntima.» La jefa de ficción de Estados Unidos y Canadá, Jinny Howe, asegura además que les ha apasionado la visión de Tierney con la adaptación de la novela.

De momento, no hay más detalles de la serie, que ha sido encargada directamente. La producción corre a cargo de Aggregate Films, productora de Jason Bateman y también con la de 'Más que rivales'.

