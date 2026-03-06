Novias cadáver y novios sadomasiquistas. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

A pesar de no haber vuelto a las cifras espectaculares de semanas anteriores —que, recordemos, rondaban los 6 millones de euros—, la taquilla española ha aguantado el tipo en el último ejercicio, amasando 4,6 millones de euros a través de 605 000 espectadores que, como era de esperar, eligieron 'Scream 7' como su título de cabecera. El slasher dominó con autoridad el box office ocupando el número 1 con 1,14 millones de euros.

El segundo y tercer puesto, bastante ajustados, estuvieron ocupados por 'Cumbres borrascosas', que aguantó el tipo con 0,74 millones de euros en su tercera semana —haciendo un total de 5,2 millones— y la cinta animada 'Como cabras'. La aventura baloncestística de Sony cerró el finde con 0,65 millones de euros más en el bolsillo, sacando un trecho a 'Greenland 2' y 'Hamnet', que cerraron el Top 5 con lo mas visto empatadas a 0,25 millones de euros.

Los estrenos del 6 de marzo de 2026

Las novedades de esta semana puede que no estén destinadas a revolucionar la taquilla, pero sí a ofrecernos una buena dosis de cine de calidad y, lo que es más importante, para todos los paladares, comenzando por '¡La novia!', la nueva versión de 'La novia de Frankenstein' dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Jessie Buckley y Christian Bale. Sin duda, una rareza que coronar como el gran estreno del 6 de marzo.

El segundo plato fuerte llega de la mano del otrora todopoderoso estudio Pixar, que vuelve a sus orígenes entre toneladas de secuelas y reinvenciones con 'Hoppers', una aventura animada en clave de ciencia ficción que brilla por su sentido de la comedia y, sobre todo, por un cóctel de discursos ecologistas y anticapitalistas tan inteligente como necesario en los tiempos que corren.

Y ya que hablamos de política, no podemos olvidarnos de 'El mago del Kremlin', el largometraje dirigido por Olivier Assayas en el que Paul Dano, Alicia Vikander, Jude Law y Tom Sturridge nos llevan a los años 90 para conocer a el productor Vladim Baranov y al por aquel entonces agente del KGB ladimir Putin en la Rusia postsoviética.

Los amantes de la acción encontrarán su ración de tiros con 'Cleaner: Rescate vertical', el clon de 'Jungla de cristal' protagonizado por Daisy Ridley y dirigido por el siempre eficiente Martin Campbell. Por su parte, quienes necesiten una buena comedia negra, encontrarán una auténtica joya en 'El último vikingo', el nuevo trabajo de Ander Thomas Jensen —director de la impecable 'Jinetes de la justicia'— con Mads Mikkelsen como protagonista.

Los estrenos de finde los completan la dom-com —que no rom-com— 'Pillion', el peculiar romance en clave BDSM entre Alexander Skarsgard y Harr Melling; el thriller postapocalíptico 'Línea de extinción', con Anthony Mackie y Morena Baccarin; la dramedia española 'Aves de corral', y el biopic animado 'La extraordinaria vida de Marcel Pagnol'.

