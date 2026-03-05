Oliver Laxe defiende ver las películas en el cine, pero reconoce que peca a veces viéndolas en casa: "Me despisto y maltrato a las películas"

La temporada de premios de este año ha sido muy intensa para Oliver Laxe y el equipo de 'Sirat'. Después de recibir el Premio del Jurado en la pasada edición del Festival de Cannes, la película no ha dejado de recibir elogios y reconocimiento internacional. Además, fue nominada en las principales categorías de cine extranjero, incluyendo los Premios Oscar, donde competirá también en la categoría de Mejor sonido y también ha ganado hasta seis cabezones en la pasada edición de los Goya.

La magia de la sala de cine

En la pasada gala de los Premios Goya, 'Sirat' se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche. La película arrasó en las categorías técnicas: Mejor sonido, Mejor música original, Mejor dirección de producción, Mejor dirección de fotografía, Mejor montaje y Mejor dirección de arte. De esta manera, se consolida la excelencia de un proyecto que ha sabido combinar una narrativa intensa con un cuidado estético y sonoro excepcional, y también se refuerza la presencia del cine español en los grandes escenarios internacionales.

Oliver Laxe es un firme defensor del visionado de Sirat en cines, una experiencia que considera insustituible. Como él mismo declaró en La Ventana de Carles Francino en La Ser: "La sala de cine es un espacio ritual, es una ceremonia colectiva. No es lo mismo que ver una película en casa".

Sin embargo, Laxe también reconoce humano que, como cualquier espectador, a veces ve películas en casa y se distrae. En la pasada gala de los Premios Feroz comentó que "me cuesta mucho ver las películas sin interrupción cuando las veo en mi ordenador". Y añadió: "Me despisto con facilidad, es un hábito malo. Y es una pena, porque maltrato a las películas haciendo eso".

De hecho, el director admite que este hábito contradice su propia filosofía sobre el cine:

"Yo que soy tan ortodoxo y que defiendo tanto a la sala de cine, efectivamente ahí entro en una contradicción. Porque el cine hay que verlo en el templo del cine. Con la gente, es una ceremonia social. Y no estar ahí con tu ordenata con mal sonido".

Después de los Goya, el recorrido de 'Sirat' continúa en la temporada de premios y la película competirá en los Oscar en menos de dos semanas, en las categorías de Mejor Película internacional y Mejor Sonido.

