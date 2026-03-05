Hace 20 años uno de los mejores directores de anime se destapó con una emocionante película de ciencia ficción que sigue siendo inolvidable

Muchos cinéfilos se aproximan al anime a través del Studio Ghibli, sin apenas moverse de un nombre que, por otro lado, es merecida referencia. Los más versados en este mundo de animación cuentan con un abanico de referentes más amplio. Entre ambos acaba situándose un nombre como Mamoru Hosoda.

El cineasta japonés no sólo ha conseguido volverse un nombre propio en este mundo sin formar realmente parte de un estudio gigante, sino que sus películas viajan también hacia festivales que por norma general no miran al anime. Todo a raíz del fascinante fenómeno de culto que fue ‘La chica que saltaba a través del tiempo’.

La vida a saltos

La película revelación del director de ‘Scarlet’ es un estupendo relato juvenil y romántico articulado a través de una escuela tan reconocible de la ciencia ficción como los viajes en el tiempo. Una mirada única y espectacular que hoy día se puede encontrar para ver online a través del alquiler en Amazon Prime Video o en el canal de AnimeBox.

Makoto pasa sus días de adolescencia entre cumplir sus obligaciones en el instituto e ir con sus amigos Chiaki y Kosuke a jugar al béisbol por la tarde tras las clases. Un placer que igual no dura para siempre conforme avancen en su educación, algo a lo que ella se resiste a contemplar. Un día, descubrirá que cuenta con la habilidad de viajar atrás en el tiempo, y lo aprovechará para eludir sus problemas.

Aunque realice una adaptación de una novela, esta se trata de la primera aventura de Hosoda fuera de los mundos de franquicias establecidas del anime. Un salto al vacío con el que demostrar no sólo artesanía para el dibujo animado, sino también que tiene los cimientos de un narrador capaz de seguir la fabulosa estela más original que había abierto Ghibli.

‘La chica que saltaba a través del tiempo’: emoción juvenil

Es cierto que para entrar hay que comprar determinados códigos que nos son más alienígenas para los que estamos entrenados con el cine occidental, y sobre todo animación mainstream. El carácter intensamente juvenil se conjuga con las tendencias melodramáticas que están más estandarizadas en narraciones orientales con ambición de público.

Esto lleva a tonalidades que ocasionalmente resultan estridentes, aunque no camuflan el exquisito trato que Hosoda hace de la perspectiva y sensibilidad de sus personajes. El género de ciencia ficción sirve para explorar su psicología de manera ambiciosa, y consigue contarlo de manera emocionante en un espectáculo de alrededor de media hora que sigue siendo inolvidable.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de animación de la historia