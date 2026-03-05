En 'Colegio Abbott' superarán los 100 días de clase. La fantástica comedia en Disney plus renueva y tendrá temporada 6

Tenemos nuevo curso garantizado para el claustro del Willard R. Abbott. La cadena estadounidense ABC ha anunciado la renovación de 'Colegio Abbott' (Abbott Elementary) por una temporada 6. La fantástica comedia escolar está ahora mismo en plena emisión de su temporada 5.

Una renovación que viene bastante relativamente temprano teniendo en cuenta que todavía les queda fuelle hasta mayo. Por cierto, la noticia implica que la serie va a superar el hito de los 100 episodios, ya que al cierre de esta temporada en curso (de 22 episodios) se quedarán a las puertas de tan redonda cifra.

La noticia tampoco extraña. 'Colegio Abbott' sigue funcionando muy bien tanto en la parrilla de ABC como en el catálogo de Disney+. Es la comedia más vista en la demo comercial (18 a 49 años) y la serie congrega a una media de seis millones de espectadores por episodio en las distintas plataformas.

Por otro lado, recordemos que Quinta Brunson, creadora y protagonista de la comedia, avisó el verano pasado que no se veía mucho más tiempo en la serie. Tranquilos, de momento no ha dicho nada de que la vaya abandonar pero sí que la sensación es que podríamos estar ante los últimos coletazos ya sea de la serie o de ella.

Junto a Brunson, 'Colegio Abbott' cuenta en su reparto con Tyler James Williams, Sheryl Lee Ralph, Chris Perfetti, Lisa Ann Walter, Janelle James y William Stanford Davis. En España, la serie se puede ver a través de Disney+, que ha estrenado ocho de los 14 episodios emitidos hasta el momento.

