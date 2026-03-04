"Siempre quise que fuera un matón". Zack Snyder desvela cómo supo a ciencia cierta que Ben Affleck era el Batman Perfecto

Intentar llegar a la conclusión de qué encarnación de Batman es la mejor que ha pasado por la gran pantalla es harto complicado y sigue suponiendo un debate que levanta ampollas entre los fans del hombre murciélago. En lo que a mí respecta, tengo una clara lista de preferencia que está encabezada por el Cruzado enmascarado de Robert Pattinson, seguido a una distancia considerable por el que, probablemente, sea uno de los más controvertidos.

Un dibujo que vale un Batman

Me estoy refiriendo al Batman al que dio vida Ben Affleck en el DC Extended Universe de un Zack Snyder que, durante su paso por el podcast Happy Sad Confused, ha explicado el método que le ayudó a comprobar que el actor era el indicado para ponerse la capucha del detective gothamita.

Hice un dibujo donde tomé la cara de Ben y le puse la máscara. Sé que suena tonto, pero literalmente agarré un Sharpie y dibujé la máscara sobre una fotocopia de la cara de Ben. Supongo que en ese momento me convencí de que ese era el camino.

Esta estrategia recuerda bastante a la que usó Ridley Scott para asegurarse de que Joaquin Phoenix encajaba con Napoleón Bonaparte —puso un sombrero sobre una fotografía del intérprete—y, con su aplicación, el realizador dio con un actor que marcó todas las casillas de su lista de requisitos. Aunque hay que reconocer que no parecían ser demasiado complejas o sesudas: quería que fuese grande y que diese la sensación de que podía partirle la crisma a cualquiera.

Es el Bruce Wayne más obvio, creo, de todos los Batman. De cualquiera que haya interpretado a Batman, Ben es el mejor Bruce Wayne. También tiene todas las cosas que me gustan en un Batman. Es legítimamente un tipo grande, ¿no? Mide 1.95 m con las botas puestas. Tiene esa presencia física que siempre anhelé en mi Batman cinematográfico. Siempre quise que fuera un matón. Necesitaba eso. Incluso con lo que hice con el cuerpo y el traje y todo, lo quería robusto. Solo quería que fuera capaz de hacer daño.

Sea como fuere, Batfleck, pese a tener un gran número de detractores, es una de las versiones del personaje de DC que destaca tanto en su faceta de superhéroe como en la de civil, con un Bruce Wayne tan sólido como su alter ego Batman.

