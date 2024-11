Ridley Scott reconoce que no leyó nada para preparar 'Napoleón' y dejó la tarea "al pobre desgraciado" que escribió el guion

Stanley Kubrick nunca pudo hacer su película sobre Napoleón. Pero en su afán perfeccionista llegó a tener un fichero donde dejaba por escrito qué había hecho prácticamente cada día de su vida, para, a la hora de rodar su megalómana película, no dejarse nada en el tintero. Al final fue Ridley Scott el que se salió con la suya contando la vida del emperador francés... y que sea históricamente exacto o no es algo que no le puede importar menos.

Que lo escriba otro

En una muy reveladora entrevista con Vulture desde su bodega en la Provenza francesa, Ridley Scott habló sobre el hecho de que los historiadores hayan dicho que 'Napoleón' no se toma en serio los hechos reales. "Todo el mundo tiene una opinión sobre lo que realmente pasó, y siempre pregunto: ¿Estabas ahí?", dice Scott. Desde luego, es otra manera de verlo.





"Hay 10.000 libros sobre Napoleón, y todos tienen verdad y conjeturas al mismo tiempo. Pero dejé la lectura de los libros al pobre desgraciado que ha tenido que escribir el guion."

El guionista, por cierto, es David Scarpa, para que no quede como un "pobre desgraciado" sin nombre. Durante la entrevista, Scott también cuenta cómo rodó la escena de la batalla de Austerlitz en solo tres semanas y media en lugar de las seis que tenía agendadas. Y es una mezcla entre genio del cine y persona con poco o nada que perder.

"Por la mañana, le decía a mi brillante director de fotografía, Dariusz Wolski, 'Quiero una cámara ahí y ahí y ahí y ahí. ¿Cuánto tardarás en colocarlas?'. Él me decía: '40 minutos'. Y yo estaba rodando a las 9 de la mañana. Otros directores usan una cámara y tardan muchísimo, pero esto literalmente me permitía rodar de 4 a 11 veces más rápido."

A sus 86 años, todo genio y figura, el director que ahora triunfa con 'Gladiator 2' cuenta también cómo decidió que Joaquin Phoenix fuera su Napoleón particular, a pesar de que tenía otros dos nombres en mente. "Tiene la nariz y los ojos. Antes de elegirle, cogí una fotografía suya, le coloqué un sombrero y dije 'Aquí está'". No deja otra opción: hay que quererle.

