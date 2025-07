Los 6 olvidos imperdonables y sorpresas inesperadas de las nominaciones a los Emmy 2025

Puede parecer, viendo las nominaciones de los Emmy este año, que el premio siempre cae en los mismos sitios y que nada evoluciona: 'The Bear', 'Solo asesinatos en el edificio', 'Hacks', 'The White Lotus', 'Colegio Abbott'... Sin embargo, este año la Academia ha dado un paso de gigante para reconocer un avance claro tratando de no parecer el Día de la Marmota, con sus 23 nominaciones a 'The Studio' o las 27 a 'Separación'. Sin embargo, hay cosas que se nos han quedado en el tintero y otras que no habríamos esperado en mil vidas, y que también nos dan una idea del momento en el que la Academia está ahora mismo. ¡Estos son los 6 olvidos y sorpresas más increíbles de las nominaciones al Emmy de este año!

Olvidos

El juego del calamar

Sí, todos sabemos que la segunda y tercera temporadas de 'El juego del calamar' no han sido tan buenas como la original, pero aún así es duro ver que pasa de 14 nominaciones en 2022 (de las que ganó 6) a absolutamente nada. Sí, la serie ha perdido parte de su carisma, ¿pero de verdad no merecía ni siquiera destacar a Lee jung-jae como el eterno concursante 456?

El cuento de la criada

Lo mismo ha pasado con 'El cuento de la criada', que, tras 6 temporadas se ha despedido de la televisión. No es lo que era, pero no deja de ser extraño ver que la primera serie de un servicio de streaming en ganar un Emmy, allá por 2017, ahora haya acabado completamente ignorada por la Academia. Se veía venir cuando en 2023 tan solo Elisabeth Moss repitió nominación, pero siendo el final era inevitable esperar un poquito más.

Natasha Lyonne ('Poker Face')

La temporada 2 de 'Poker Face' (que se estrena en España pasado mañana) también se ha ido de vacío. Era de esperar, teniendo en cuenta que la categoría de Mejor serie de comedia está saturadísima, pero es inevitable sorprenderse al ver que Natasha Lyonne, que carga a sus espaldas el peso de todo el proyecto y lo hace de manera maestra, divertida y carismática, tampoco ha conseguido colarse en la categoría de mejor actriz (dejando su puesto a una sorprendente Uzo Aduba por 'The Resident'). Una pena.

Paul W. Downs y Megan Stalter ('Hacks')

Creo que, si has visto la última temporada de 'Hacks', no tenías ninguna duda de que Paul W. Downs y Megan Stalter (o sea, Jimmy y Kayla) iban a ser nominados a actor y actriz de reparto tan justamente como Jean Smart y Hannah Einbinder. Puede que la serie ya no sea el caramelito para los Emmy que fue en su primera temporada, pero está en un estado de forma fantástico y ha evolucionado tanto a sus personajes que sorprende verles fuera. ¿Quizá en la siguiente -y previsiblemente última- temporada sea el momento de hacer una última ronda victoriosa?

Patrick Schwarzenegger ('The White Lotus')

Vale, sí, es imposible nominar a todo el reparto de 'The White Lotus' sin dejarse a nadie, eso lo sabemos todos: hay tanto talento por escena que necesitarían una gala de los Emmy solo para ella. De hecho, de las 14 nominaciones a mejor reparto secundario de drama, 7 pertenecen a la serie. Quizá por eso choca tanto no encontrarse con el actor del que todo el mundo habló durante su emisión, especialmente por atreverse a hacer ciertas escenas tórridas y bizarras: Patrick Schwarzenegger. Donde caben 7, caben 8.

Hot Ones y John Mulaney

Sé que a la mayoría de la gente, y sobre todo en España, le da igual todo lo que vaya fuera de drama, comedia y miniseries, pero quiero hablar de lo que ha pasado en la categoría de mejor talk show, donde tan solo se podían nominar 3 proyectos y ha dejado fuera, precisamente, a los más interesantes. Están Jimmy Kimmel, Stephen Colbert y Jon Stewart, sí, pero ahí podría haber entrado perfectamente 'Hot Ones', el programa viral de comer alitas picantes donde ha ido todo el mundo y que, sorprendentemente, hace unas entrevistas en profundidad muy interesantes, y 'Everybody's live with John Mulaney', el talk show de Netflix más delirante e inteligente posible, que va mucho más allá de un Jimmy Kimmel al uso. ¿Quizá es demasiado avanzado para una Academia que hace tiempo que se quedó atrás?





Sorpresas

Jeff Hiller ('Somebody Somewhere')

Solo ha habido dos nominaciones para 'Somebody Somewhere' (Jeff Hiller como actor de reparto y guion), pero al menos se agradece que haya llegado a algún sitio, después de que sus dos primeras temporadas fueran sistemáticamente ignoradas. Uno de los mejores feel-good de toda la televisión merecía, por lo menos, en su temporada final, que alguien le dijera "Te vemos, sabemos que estás ahí, lo has hecho genial".

Zach Cherry ('Separación')

No es que 'Separación' haya estado precisamente necesitada de más nominaciones, pero el año pasado solo estuvieron en la lista los grandes nombres del reparto, y es fantástico encontrarse también con esos que quizá no suenan de primeras al público pero tienen en su haber algunas de las escenas más potentes de la temporada. Es el caso de Zach Cherry, que competirá en la misma categoría con Tramell Tillman y John Turturro. Vamos, que entre esta y 'The White Lotus' solo han dejado otro espacio en la lista de mejor actor de reparto, que ha ido para...

Paradise

No muchos tenían en sus quinielas que 'Paradise', la serie sobre el guardaespaldas del presidente de los Estados Unidos que tiene que averiguar quién le asesinó (no os cuento nada más para no arruinaros el giro más loco del año), pudiera llegar a la lista de mejor serie de drama, acompañada por nominaciones a actor, actriz de reparto y actor de reparto. No me meto en si lo merece o no (para mi gusto, la serie no pasa de la mamarrachada), pero es innegable que ha hecho mella en unos Emmy que, ahora sí, están luchando por encontrar su propia identidad.

'The last of us' y Pedro Pascal

Después del recibimiento de la temporada 2 de 'The last of us', muchos daban por hecho que se caería de los Emmy. Pero si el público ha visto agotamiento, la Academia, desde luego, no lo ha hecho: tanto Bella Ramsey como Pedro Pascal están en la lista, además de la serie, otros cuatro actores invitados... Un total de 16 nominaciones, ocho menos que la temporada anterior pero, aún así, un triunfo para HBO que muchos creían que ya estaba totalmente descartado. Vamos, que dista mucho de ser una serie zombi.

Colman Domingo ('Las cuatro estaciones')

La que ha tenido menos suerte es Tina Fey, porque 'Las cuatro estaciones' se ha ido casi de vacío. Bien es cierto que no es la mejor de sus series, pero aún así, merecía un poquito más. Al menos nos quedamos con la bonita sorpresa de Colman Domingo, que participará en una categoría, la de mejor actor de reparto en comedia, saturada hasta el extremo. Posibilidades no tiene muchas, pero dado que nadie daba un duro por él, es refrescante encontrárselo.

Martin Scorsese ('The Studio')

La nominación de la que todo el mundo habla no es una sorpresa per se (cualquiera que haya visto el piloto de 'The Studio' ya sabe por qué), pero que Martin Scorsese consiga su primer reconocimiento como actor a los 82 años podría ser, en sí mismo, una trama de 'The Studio'. Y dado que seis de las siete nominaciones de la categoría de Mejor actor invitado de comedia han ido para la serie de Apple TV+, me atrevería a decir que tiene opciones. Crucemos los dedos por Marty.

